Trumpnak elege lett, történelmi húzásra készül: egyszerűen kihajítaná az akadékoskodó hatalmat a NATO-ból

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, Alexander Stubb finn elnökkel folytatott találkozóján felvetette, hogy Spanyolországot ki lehetne zárni a NATO-ból a védelmi kiadások alacsony szintje miatt.

Spanyolország - fel kell hívni őket és megtudni, miért maradnak le? Jól is megy nekik, tudod. Sok olyan dolog miatt, amit mi tettünk, jól boldogulnak. Nincs kifogásuk arra, hogy miért ne tennék ezt. De rendben van. Talán ki kellene dobni őket a NATO-ból, őszintén szólva

- mondta Trump az Ovális Irodában.

Spanyolország korábban is kiváltotta Trump haragját, amikor a júniusi NATO-csúcstalálkozón elutasította az Egyesült Államok felhívását a védelmi kiadások GDP 5%-ára történő növelésére, így a szövetség egyetlen országaként utasította el az új célt. Trump akkor azt javasolta, hogy

megduplázná a Spanyolországból az USA-ba importált termékekre kivetett vámtételeket.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök korábban kijelentette, hogy az új küszöbérték betartása több száz millió eurós többletkiadást jelentene a védelemre, ami az egészségügyi és oktatási kiadások csökkentését követelné meg. A miniszterelnöki hivatal csütörtökön közleményt adott ki, amelyben visszautasította Trump megjegyzéseit.

Spanyolország teljes jogú NATO-tag és elkötelezett a NATO mellett. Teljesíti a céljait, ahogyan az Egyesült Államok is

- állt a közleményben.

Trump korábban többször is azzal fenyegetőzött, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a védelmi szövetségből más nemzetek védelmi kiadásai miatt, bár az utóbbi hónapokban erőteljesebb támogatást jelzett, mivel más országok felsorakoztak az 5%-os célja mögött. Bár korábban voltak felhívások országok kizárására a szövetségből - például miután Törökország orosz légvédelmi rendszereket szerzett be -, a szerződésben nincs felfüggesztési vagy kizárási mechanizmus. Egyes szakértők szerint

egy NATO-tagot ki lehetne zárni, ha az Észak-atlanti Tanács megállapítaná, hogy egy ország súlyosan megszegi szerződéses kötelezettségeit, de nincs jele annak, hogy az Amerika ezt egyoldalúan megtehetné.

Egyetlen ország sem hagyta el eddig a szövetséget, amelyhez Finnország 2023-ban, Oroszország Ukrajna elleni inváziója után csatlakozott.

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images