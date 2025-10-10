Ukrajna hozhatja el Trump egyik legnagyobb álmát, de ennek van egy komoly feltétele

Ukrajna kész jelölni Donald Trump amerikai elnököt a Nobel-békedíjra, ha segít tűzszünetet kötni Oroszországgal
– jelentette ki az ukrán elnök újságírók előtt.
Zelenszkij ezzel igyekszik arra ösztönözni az amerikai elnököt, hogy tegyen többet az ukrajnai békekötés érdekében. Az elmúlt hónapokban
Trump egyre látványosabban törekedett a „békehozó elnök” képének a felépítésére,
világszerte több konfliktus esetén is hangsúlyozta a megállapodás szükségességét, és igyekezett bele is avatkozni a tárgyalásokba, mintegy elősegítve azt. Az amerikai elnök korábban még a kampánya során megígérte, hogy „egy nap alatt” rendet tesz Ukrajnában is, és bár valóban tett nyomásgyakorlási kísérleteket a háború lezárására, a konfliktus ugyanúgy folytatódik. A fellépő problémákat maga Trump is elismerte, kiemelve, hogy ez „sokkal nehezebb feladat, mint korábban gondolta volna”.
Trump látványosan arra vágyik, hogy – elődjéhez, Barack Obamához hasonlóan – ő is megkapja a Nobel-békedíjat. Többen, például Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is javasolta már őt a kitüntetésre. Az idei jelölések azonban januárban lezárultak, így az ezt követő jelölések már nem számítanak bele a bizottság döntésébe.
Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images
