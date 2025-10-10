  • Megjelenítés
Ukrajna hozhatja el Trump egyik legnagyobb álmát, de ennek van egy komoly feltétele
Ukrajna hozhatja el Trump egyik legnagyobb álmát, de ennek van egy komoly feltétele

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész Donald Trump amerikai elnököt a Nobel-békedíjra jelölni, de ehhez ezt feltételhez köti – számolt be a Kyiv Independent.

– jelentette ki az ukrán elnök újságírók előtt.

Zelenszkij ezzel igyekszik arra ösztönözni az amerikai elnököt, hogy tegyen többet az ukrajnai békekötés érdekében. Az elmúlt hónapokban

Trump egyre látványosabban törekedett a „békehozó elnök” képének a felépítésére,

világszerte több konfliktus esetén is hangsúlyozta a megállapodás szükségességét, és igyekezett bele is avatkozni a tárgyalásokba, mintegy elősegítve azt. Az amerikai elnök korábban még a kampánya során megígérte, hogy „egy nap alatt” rendet tesz Ukrajnában is, és bár valóban tett nyomásgyakorlási kísérleteket a háború lezárására, a konfliktus ugyanúgy folytatódik. A fellépő problémákat maga Trump is elismerte, kiemelve, hogy ez „sokkal nehezebb feladat, mint korábban gondolta volna”.

Trump látványosan arra vágyik, hogy – elődjéhez, Barack Obamához hasonlóan – ő is megkapja a Nobel-békedíjat. Többen, például Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is javasolta már őt a kitüntetésre. Az idei jelölések azonban januárban lezárultak, így az ezt követő jelölések már nem számítanak bele a bizottság döntésébe.

Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken

