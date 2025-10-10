Valaki nagyon megszedte magát – Előre kiszivárgott a Nobel-díj nyertese?

A venezuelai ellenzéki vezető Maria Corina Machado kapta az idei Nobel-békedíjat – jelentették be pénteken kora délután. A Polymarket fogadási oldalon viszont már hajnal óta 100 százalékra vették a latin-amerikai politikus győzelmét, ami komolyan felveti annak lehetőségét, hogy esetleg korábban kiszivárgott a döntés. A norvég Nobel Intézet azt ígéri, hogy megvizsgálják az esetet – írja a Bloomberg.

A Polymarket fogadási oldalon péntek hajnalban szinte biztosra vették, hogy Maria Corina Machado kapja az idei Nobel-békedíjat, miközben még fél nap volt hátra a hivatalos bejelentésig. Az öt tagú döntőbizottság már hétfőn meghozta a döntést, így jogos lehet a felvetés, hogy idő előtt kiszivárgott a győztes neve.

Komolyan vesszük az ügyet. Úgy tűnik, hogy egy bűnöző áldozatai vagyunk, aki pénzt akart keresni az információval

- mondta a Bloombergnek telefonon Krisitan Berg Harpviken, a Nobel Intézet igazgatója.

A Polymarket adatai szerint egy felhasználó 70 ezer dollárt tett Machado győzelmére órákkal a bejelentés előtt, így 30 ezer dolláros profitot zsebelt be. A fogadó nemrég regisztrálta magát az oldalon, korábban semmilyen fogadása nem volt. A norvég Finansavisen lap értesülései szerint nem egy, hanem három felhasználói fiókból érkeztek fogadások a venezuelai politikus végső győzelmére, összesen mintegy 90 ezer dolláros profitot könyvelhettek el.

