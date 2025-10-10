  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: kormányválság tört ki Japánban
Globál

Váratlan fordulat: kormányválság tört ki Japánban

Portfolio
Japán kormánykoalíciója pénteken felbomlott, miután a kisebbik koalíciós partner, a Komeito párt szembefordult a Liberális Demokrata Párt (LDP) új, keményvonalas vezetőjével, Szanae Takaicsivel, ami kétségessé teszi miniszterelnöki kinevezését.

Takaicsi miniszterelnöki kinevezését - a politikust a hétvégi szavazáson választottak az LDP új vezetőjévé - már csak a parlamentnek kellene jóváhagynia (ezzel ő lenne az ország történetének első női miniszterelnöke), ez azonban a koalíció felbomlásával most komoly veszélybe került.

Bár Takaicsi pártja a legtöbb mandátummal rendelkezik, nincs abszolút többsége, az ellenzék vezetői pedig arra szólították fel a pártokat, hogy alternatív jelölt mögé sorakozzanak fel.

Tetsuo Saito, a Komeito vezetője közölte párttagjaival, hogy a 26 éves partnerség megszakadt, mert az LDP "nem megfelelően" magyarázta el a politikai finanszírozási botrány kezelését, amely évek óta fenyegeti a kormányzó csoportot.

saito Kijelentette, hogy a Komeito nem támogatja Takaicsit a miniszterelnökről szóló parlamenti szavazáson, amelyet eredetileg október 15. körül tartottak volna, de a kialakult helyzet miatt valószínűleg elhalasztanak.

Az LDP-nek 37 mandátum hiányzik a többséghez a parlament alsóházában. Az ellenzéki pártok saját jelölteket állíthatnak, amikor a parlament összeül, hogy szavazzon a következő kormányfőről. Az első fordulóban egyszerű többséget szerző jelölt nyer. Ha ez nem sikerül, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt között második fordulót tartanak.

A jen jegyzése, amely a héten nyolchavi mélypontra esett Takaicsi várható költségvetési lazítása miatt, 0,5 százalékkal erősödve 152,38-ön áll a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Komeito távozásával Takaicsi más pártokkal próbálhat szövetséget kötni, beleértve a fiskálisan expanzív Demokrata Pártot (DPP). A fő ellenzéki Alkotmányos Demokrata Párt azonban jelezte, hogy támogathatja a DPP karizmatikus vezetőjét, Yuichiro Tamakit Takaicsi kihívójaként.

Takaicsi LDP-vezetővé választása a múlt héten csökkentette a közeljövőbeli kamatemelés piaci várakozásait, ami a részvények erősödéséhez és a jen gyengüléséhez vezetett. Ő Shinzo Abe volt miniszterelnök "Abenomics" gazdaságélénkítő politikájának elkötelezett támogatójaként ismert.

Kapcsolódó cikkünk

Befektetők, figyelem: óriási kísérlet indul Japánban

Ha az ellenzéki pártok és a Komeito összefognak Tamaki megválasztására, az egy ellenzéki szövetségből álló kormányzatot eredményez, a Takaicsi gazdaságpolitikáját árazó piaci mozgások pedig visszafordulhatnak.

- mondta Takahide Kiuchi, a Nomura Kutatóintézet közgazdásza.

A Komeito második számú tisztviselője, Makoto Nishida főtitkár sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Japán belépett a "többpártrendszer korszakába", és pártja arra törekszik, hogy "a centrista, reformorientált politikai erők tengelyévé" váljon.

Az LDP, amely a háború utáni időszak nagy részében Japánt irányította, a parlament kevésbé erős felsőházában is kisebbségben van.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-oroszrszág-rakéta-sorozatlövő-uragan-frontvonal
Globál
Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility