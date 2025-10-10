Váratlan fordulat: kormányválság tört ki Japánban

Japán kormánykoalíciója pénteken felbomlott, miután a kisebbik koalíciós partner, a Komeito párt szembefordult a Liberális Demokrata Párt (LDP) új, keményvonalas vezetőjével, Szanae Takaicsivel, ami kétségessé teszi miniszterelnöki kinevezését.

Takaicsi miniszterelnöki kinevezését - a politikust a hétvégi szavazáson választottak az LDP új vezetőjévé - már csak a parlamentnek kellene jóváhagynia (ezzel ő lenne az ország történetének első női miniszterelnöke), ez azonban a koalíció felbomlásával most komoly veszélybe került.

Bár Takaicsi pártja a legtöbb mandátummal rendelkezik, nincs abszolút többsége, az ellenzék vezetői pedig arra szólították fel a pártokat, hogy alternatív jelölt mögé sorakozzanak fel.

Tetsuo Saito, a Komeito vezetője közölte párttagjaival, hogy a 26 éves partnerség megszakadt, mert az LDP "nem megfelelően" magyarázta el a politikai finanszírozási botrány kezelését, amely évek óta fenyegeti a kormányzó csoportot.

saito Kijelentette, hogy a Komeito nem támogatja Takaicsit a miniszterelnökről szóló parlamenti szavazáson, amelyet eredetileg október 15. körül tartottak volna, de a kialakult helyzet miatt valószínűleg elhalasztanak.

Az LDP-nek 37 mandátum hiányzik a többséghez a parlament alsóházában. Az ellenzéki pártok saját jelölteket állíthatnak, amikor a parlament összeül, hogy szavazzon a következő kormányfőről. Az első fordulóban egyszerű többséget szerző jelölt nyer. Ha ez nem sikerül, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt között második fordulót tartanak.

A jen jegyzése, amely a héten nyolchavi mélypontra esett Takaicsi várható költségvetési lazítása miatt, 0,5 százalékkal erősödve 152,38-ön áll a dollárral szemben.

A Komeito távozásával Takaicsi más pártokkal próbálhat szövetséget kötni, beleértve a fiskálisan expanzív Demokrata Pártot (DPP). A fő ellenzéki Alkotmányos Demokrata Párt azonban jelezte, hogy támogathatja a DPP karizmatikus vezetőjét, Yuichiro Tamakit Takaicsi kihívójaként.

Takaicsi LDP-vezetővé választása a múlt héten csökkentette a közeljövőbeli kamatemelés piaci várakozásait, ami a részvények erősödéséhez és a jen gyengüléséhez vezetett. Ő Shinzo Abe volt miniszterelnök "Abenomics" gazdaságélénkítő politikájának elkötelezett támogatójaként ismert.

Ha az ellenzéki pártok és a Komeito összefognak Tamaki megválasztására, az egy ellenzéki szövetségből álló kormányzatot eredményez, a Takaicsi gazdaságpolitikáját árazó piaci mozgások pedig visszafordulhatnak.

- mondta Takahide Kiuchi, a Nomura Kutatóintézet közgazdásza.

A Komeito második számú tisztviselője, Makoto Nishida főtitkár sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Japán belépett a "többpártrendszer korszakába", és pártja arra törekszik, hogy "a centrista, reformorientált politikai erők tengelyévé" váljon.

Az LDP, amely a háború utáni időszak nagy részében Japánt irányította, a parlament kevésbé erős felsőházában is kisebbségben van.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images