Amerikát is elérő szuperfegyvert villantott Észak-Korea
Kim Dzsongun észak-koreai vezető egy nagyszabású katonai parádén mutatta be az ország legújabb interkontinentális ballisztikus rakétáját nemzetközi méltóságok jelenlétében.

A parádén jelen volt Li Qiang kínai miniszterelnök, Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök és To Lam vietnami kommunista pártvezető is, akik Kim oldalán tekintették meg az eseményt.

A nukleáris fegyverekkel rendelkező Észak-Korea bemutatta legfejlettebb interkontinentális ballisztikus rakétáját is, a Hwasong-20-at, amelyet a KCNA az ország "legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszerének" nevezett.

A Hwasong sorozatú interkontinentális ballisztikus rakéták lehetővé teszik Észak-Korea számára, hogy az Egyesült Államok bármely pontját célba vegye,

bár szakértők szerint továbbra is kérdéses a rakéta irányítórendszerének pontossága és a robbanófej légkörbe való visszatérési képessége.

A bemutatott fegyverek között hiperszonikus ballisztikus rakéták, cirkálórakéták, új típusú többszörös rakétavetők és öngyilkos drónok kilövőállványai is szerepeltek.

Kim Dzsongun beszédében külföldi műveletekben való részvételre bátorította az észak-koreai csapatokat, hozzátéve, hogy a hadsereg hősiessége nemcsak Észak-Korea védelmében, hanem a "szocialista építkezés előretolt állásaiban" is megmutatkozik majd.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

