Csapatok gyülekeznek a NATO határánál: teljes harckészültséget rendelt el Oroszország szövetségese
Csapatok gyülekeznek a NATO határánál: teljes harckészültséget rendelt el Oroszország szövetségese

Fehéroroszország teljes harckészültségbe helyezte fegyveres erőit, és nagyszabású ellenőrzést indított, amely több parancsnoki szintet és egységet érint - számolt be a Defence Express.

Aljakszandr Lukasenka elnök utasítására Fehéroroszország átfogó felülvizsgálatot kezdett hadereje harckészültségének ellenőrzésére - közölte a minszki védelmi minisztérium.

A tárca szerint az intézkedések célja annak felmérése, hogy a csapatok milyen gyorsan képesek reagálni a felmerülő fenyegetésekre és végrehajtani a kijelölt feladatokat.

A fegyveres erők számos egységét harckészültségbe helyezik, a kijelölt területekre vonulnak, és végrehajtják az utasításban meghatározott tevékenységeket

- áll a közleményben.

Az ellenőrzést a Biztonsági Tanács Állami Titkárságának felügyelete alatt hajtják végre, amely magában foglalja a parancsnoki-törzsi képzést, csapatmozgásokat és terepgyakorlatokat az egységek koordinációjának és mobilitásának értékelésére.

A bejelentés nem sokkal azután érkezett, hogy Fehéroroszország október 7. és 10. között éves mozgósítási készültségi gyakorlatot tartott a regionális hatóságok vezetésével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

