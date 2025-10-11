Elindult a rakéta: kilőtte Kína a Gravity-1-est

A rakéta három, egy nagy látószögű és két kísérleti műholdat juttat pályára.
A Hszinhua kínaiállami hírügynökség jelentése szerint az indítást
"gy újabb sikeres küldetés volt Kína tengeri indítási technológiájának fejlesztésében".
A Gravity-1 hordozórakéta egy új generációs fejlesztés, amelyet kereskedelmi indításokra terveztek. A Gravity-1 az első repülését tavaly januárjában hajtotta végre.
Címlapkép forrása: Tang Ke/VCG via Getty Images
