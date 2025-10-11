Épphogy elhalgattak a fegyverek, Izrael máris fenyegetőzik: „ha kell, folytatjuk a háborút”

Izrael kész folytatni a háborút a Hamász ellen, ha a palesztin terrorszervezet nem bizonyul hajlandónak önként lefegyverezni magát – jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, pár órával azután, hogy életbe lépett az Izrael-Hamász tűzszünet.

A Hamászt le fogjuk fegyverezni, Gázát demilitarizáljuk. Ha ezt sikerül az egyszerű módon megtenni, kiváló. Ha nem, akkor a nehezebb módon fogjuk ezt elérni”

– mondta Izrael vezetője a Times of Israel cikke szerint.

Donald Trump amerikai elnök közvetítésével 20 pontos béketervezetet írt alá a Hamász és Izrael, ennek első szakasza mentén tűzszünet lépett életbe és a palesztinok elengedik az izraeli túszokat. Bár a béketerv része az, hogy a Hamász teljesen felszámolja önként összes katonai képességét és leteszi a fegyvert, maga a szervezet is azt kommunikálja, hogy „még nem állnak készen” a teljes demilitarizációra.

