Fotók: lerántotta a leplet legerősebb fegyveréről Oroszország szövetségese – Ez a rakéta még Amerikára is veszélyes

A fegyver pontos képességei nem ismertek: elemzői spekulációk szerint 15 ezer kilométer lőtávolsággal bír és felszerelhető nukleáris robbanófejjel is, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok nyugati parti városait is el tudja érni.
North Korea has unveiled a new Hwasong-20 ICBM at a military parade marking the 80th anniversary of its ruling Workers' Party.The parade also featured a unit said to have fought alongside Russian forces in Kursk, marching under both North Korean and Russian flags. https://t.co/TZYGKnb0Nh pic.twitter.com/axWKEFTQsq https://t.co/TZYGKnb0Nh— Raphael Rashid (@koryodynasty) October 11, 2025
A parádén egyébként számos más fegyver is feltűnt, köztük légvédelmi rakétarendszerek, nagy hatótávolságú, ballisztikus rakéták, harckocsik és egy olyan katonai alakulat is, amely Kurszk megyében harcolt az év elején, Oroszország oldalán.
North Korea marked the 80th anniversary of its ruling party with a massive military parade in PyongyangKim Jong Un personally oversaw the event and unveiled the new Hwasong-20 intercontinental ballistic missile — the most powerful weapon in North Korea’s arsenal.In his… pic.twitter.com/YYmUAAOiQC https://t.co/YYmUAAOiQC— NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2025
A rendezvényen részt vett Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke és fellépett Jaroszláv Dronov, „Sámán,” egy orosz nacionalista pop-rock énekes is.
Ketyeg az óra, Magyarország végleg elveszítheti a teljes 10,5 milliárd eurós uniós támogatást
Számot adott a Bizottság az EU legkomolyabb támogatási eszközének állapotáról.
Néhány órán át volt miniszterelnök, újra az oroszlánok elé veti Macron
Megpróbálja másodjára is ugyanazt a jelöltet a francia elnök.
Itt az S&P döntése Magyarországról!
Erre vártunk egész héten.
Döntött a kormány: 90 motorvonatra kap pénzt a MÁV
Lázár János jelentette be.
Katonai robbanóanyag-gyárban történt tragédia az USA-ban
többen meghaltak a hatalmas detonációban.
Vasárnaptól még szigorúbb lesz a reptéri ellenőrzés, hosszabb lesz a biztonsági vizsgálat
Eleinte nagyon hosszú várakozási időkre kell készülni.
Nemzetbiztonsági veszélyre hivatkozva döntött az FCC: megszűnik több népszerű eszköz forgalmazása
Több millió tiltott terméket távolítottak már el a kínálatból.
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Innováció a rajtvonalnál
Van egy fejlesztésed, ami már nem ötlet, de még nem piackész? Ez a felhívás arra való, hogy prototípusból termék legyen.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!