Fotók: lerántotta a leplet legerősebb fegyveréről Oroszország szövetségese – Ez a rakéta még Amerikára is veszélyes

Katonai parádét tartott tegnap Észak-Korea, a Koreai Munkapárt megalakulásának 80. évfordulóját ünnepelve. A rendezvényen feltűnt az ország legerősebb fegyvere, a Hvaszong-20-as interkontinentális ballisztikus rakéta.

A fegyver pontos képességei nem ismertek: elemzői spekulációk szerint 15 ezer kilométer lőtávolsággal bír és felszerelhető nukleáris robbanófejjel is, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok nyugati parti városait is el tudja érni.

North Korea has unveiled a new Hwasong-20 ICBM at a military parade marking the 80th anniversary of its ruling Workers' Party.The parade also featured a unit said to have fought alongside Russian forces in Kursk, marching under both North Korean and Russian flags. https://t.co/TZYGKnb0Nh pic.twitter.com/axWKEFTQsq https://t.co/TZYGKnb0Nh — Raphael Rashid (@koryodynasty) October 11, 2025

A parádén egyébként számos más fegyver is feltűnt, köztük légvédelmi rakétarendszerek, nagy hatótávolságú, ballisztikus rakéták, harckocsik és egy olyan katonai alakulat is, amely Kurszk megyében harcolt az év elején, Oroszország oldalán.

North Korea marked the 80th anniversary of its ruling party with a massive military parade in PyongyangKim Jong Un personally oversaw the event and unveiled the new Hwasong-20 intercontinental ballistic missile — the most powerful weapon in North Korea’s arsenal.In his… pic.twitter.com/YYmUAAOiQC https://t.co/YYmUAAOiQC — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2025

A rendezvényen részt vett Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke és fellépett Jaroszláv Dronov, „Sámán,” egy orosz nacionalista pop-rock énekes is.