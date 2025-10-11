  • Megjelenítés
Fotók: lerántotta a leplet legerősebb fegyveréről Oroszország szövetségese – Ez a rakéta még Amerikára is veszélyes
Fotók: lerántotta a leplet legerősebb fegyveréről Oroszország szövetségese – Ez a rakéta még Amerikára is veszélyes

Katonai parádét tartott tegnap Észak-Korea, a Koreai Munkapárt megalakulásának 80. évfordulóját ünnepelve. A rendezvényen feltűnt az ország legerősebb fegyvere, a Hvaszong-20-as interkontinentális ballisztikus rakéta.

A fegyver pontos képességei nem ismertek: elemzői spekulációk szerint 15 ezer kilométer lőtávolsággal bír és felszerelhető nukleáris robbanófejjel is, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok nyugati parti városait is el tudja érni.

A parádén egyébként számos más fegyver is feltűnt, köztük légvédelmi rakétarendszerek, nagy hatótávolságú, ballisztikus rakéták, harckocsik és egy olyan katonai alakulat is, amely Kurszk megyében harcolt az év elején, Oroszország oldalán.

A rendezvényen részt vett Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke és fellépett Jaroszláv Dronov, „Sámán,” egy orosz nacionalista pop-rock énekes is.

Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

