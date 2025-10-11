  • Megjelenítés
Friss hírek jöttek Joe Biden állapotáról, sugárkezelést kap a volt elnök
Globál

Friss hírek jöttek Joe Biden állapotáról, sugárkezelést kap a volt elnök

Portfolio
Joe Biden volt amerikai elnök sugárterápiás kezelésben részesül a májusban diagnosztizált prosztatarákja miatt.

Az NBC News szombati jelentése szerint Biden

sugárterápiás és hormonkezelést kap a betegsége miatt.

A prosztatarák kezelési tervének részeként Biden elnök jelenleg sugárterápiás és hormonkezelésben részesül"

- idézte az NBC News Biden szóvivőjét.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
APEC csúcs 2024
Globál
Szinte alig ismert a Európában az APEC, mégis ez lehet az idei év egyik legfontosabb találkozója
Pénzcentrum
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility