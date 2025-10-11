  • Megjelenítés
FONTOS Ketyeg az óra, Magyarország végleg elveszítheti a teljes 10,5 milliárd eurós uniós támogatást
Hatalmas elismertést kapott Donald Trump: megoldhatatlan konfliktust zárt le az amerikai elnök
Globál

Hatalmas elismertést kapott Donald Trump: megoldhatatlan konfliktust zárt le az amerikai elnök

MTI
Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a izraeli parlamentben az Izrael és a Hamász között a napokban létrejött tűzszüneti megállapodást követően.

Az amerikai elnök pénteken a Fehér Házban jelentette be izraeli útját, miután Amir Ohana, a kneszet elnöke hivatalosan meghívta őt, hogy mondjon beszédet a parlamentben. Amir Ohama az X platformon azt írta:

Izrael várja a Béke Elnökét, hogy beszédet mondjon a knesszetben."

A meghívó szerint

Donald Trump "a zsidó nép legnagyobb barátja és szövetégese a modern történelemben".

Izrael után az amerikai elnök Kairóba utazik tovább, hogy részt vegyen Izrael és a Hamász közötti megállapodás "hivatalos aláírásán".

Donald Trump közel-keleti programja pénteki ismertetésekor nem közölte indulásának és hazaérkezésének időpontját.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

