A lengyel politikus indoklása szerint a pénzügyminisztérium blokkolja a beszerzést, mivel nincsenek rendelkezésre álló források. A szóban forgó megrendelés több ezer rakéta gyártásáról szólna, amelyeket ráadásul hazai gyártósoron, a WB Electronics üzemeiben állítottak volna elő.

Az ukrán lap megjegyzi:

enélkül a rakéták nélkül a 288 darab rakéta-sorozatvető lényegében használhatatlan.

A rendelkezésre álló információk szerint Andrzej Domanski pénzügyminiszter arra számít, hogy a Fegyveres Erők Támogatási Alapjának adósságait közvetlenül a védelmi költségvetésből fogják visszafizetni, vagy más módon fogják megoldani.

A védelmi minisztérium azonban jelenleg nem rendelkezik ilyen pénzeszközökkel.

Nem ez az első alkalom, hogy a lengyel haderő elképesztő ütemű megerősítése anyagi problémákba ütközik - szeptember végén a lengyel pénzügyminisztérium ugyanúgy pénzhiányra hivatkozva blokkolta az ötödik generációs lopakodó F-35 vadászgépeknek szánt AIM-120D-3 AMRAAM levegő-levegő rakéták hitelre történő beszerzését.

