Hibrid háború Európában: zúgolódnak a németek, vannak, akik már fegyverhez nyúlnának

Veszélyhelyzetben le kell tudni lőni a drónokat"

- jelentette ki Peter Gerber, a Német Légitársaságok Szövetségének (BDF) elnöke német lapoknak.

Bosszant, hogy csak most ismerik fel a drónok jelentette veszély sürgősségét. Már tíz éve felhívtuk a figyelmet erre a problémára"

- mondta Gerber, aki egyben a Condor légitársaság vezérigazgatója is.

A repülőtereken egyre gyakoribb drónincidensek miatt a német szövetségi kormány javítani kívánja a drónvédelmi képességeit. Idén a szövetségi rendőrség különleges egységeit drónelhárító egységgel bővítik. Emellett 2025-ben kezdi meg működését egy tervezett szövetségi és tartományi drónvédelmi központ is. Mindkét intézkedést Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszter jelentette be szerdán.

Gerber szerint a drónok észlelése és elhárítása a fenyegetés- és terrorizmus-megelőzés állami feladata, amelynek költségeit az államnak kell viselnie.

A polgári repülőtereken a szövetségi rendőrségnek kell rendelkeznie a drónok leállításának jogkörével - és szükség esetén akár a lelövésükkel is."

A drónprobléma gyorsan költségessé válik a légitársaságok számára,

elmondása szerint a gépek milliós károkat okoznak a légitársaságoknak.

Az elmúlt hetekben több helyszínen is drónokat észleltek repülőterek körül Nyugat-Európában a helyi hatóságok, az incidensek miatt Oroszországot hibáztatják, amely nyugati vezetők szerint "hibrid háborút" visel Európa ellen. Moszkva tagadja érintettségét.

Címlapkép forrása: Kostya Liberov/ Libkos/Getty Images. A címlapkép illusztráció, egy német Gepard légvédelmi gépágyú látható rajta, ukrán személyzettel.