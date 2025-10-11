Képességei határán billeg Oroszország? Friss jelentés mond lesújtó véleményt az orosz haderő állapotáról

Kiürülő bázisok Oroszországban
Van egy főként X-en publikáló, az orosz-ukrán háborúval foglalkozó OSINT, vagyis nyílt információkból dolgozó hírszerzési közösség, amely kifejezetten az orosz páncélostartalék-állomány változását követi nyomon. Ők főként a nyílt mezőn tárolt orosz fegyvereket veszik számba, amelyeket műholdképek segítségével azonosítanak és értékelnek fel.
Nyilván ennek fontos hátránya a műholdképek elérhetősége – a mostani változást például számos friss fénykép megjelenése indikálta. A felvételek jelentős része 2025. augusztusa és októbere között készült, így nagyjából ráfogható, hogy az elemzők friss adatokból dolgoztak.
Ezek az adatok pedig ugyancsak aggasztóak Moszkva számára:
|A harckocsi száma az egyes bázisokon a háborút megelőzően és a rendelkezésre álló legfrissebb műholdképek alapján
|Bázis
|Frissítés dátuma
|Háborút megelőző darabszám
|Darabszám, 2025
|Páncélosok típusa
|769.
|2025. augusztus
|1257
|643
|T-62
|2456.
|2025. szeptember
|752
|587
|T-62,T-64, néhány T-72A
|349.
|2025. szeptember
|883
|475
|T-64,. T-72A
|1311.
|2025 szeptember
|355
|232
|T-72B,T-80B
|111.
|2025.szeptember
|1033
|223
|T-55, T-62
|2544.
|2025. július
|505
|187
|T-62, T-72A
|904.
|2025. június
|70
|92
|T-72B
|22.
|2025.szeptember
|764
|82
|T-80U
|6018
|2025. október
|234
|21
|T-80B
|Egyéb bázisok
|1489
|0
|-
|Összesen
|7342
|2542
|Forrás: OSINT-adatok
Az orosz hadsereg a háborút megelőzően 7342 tárolt harckocsival rendelkezett, mára ez a szám 2500 darabra apadhatott, ráadásul ebből jelenleg alig 92 T-72B variáns kapta meg az „elfogadható” (Decent) minősítést. A többi esetén az elemzők 1368 darabot „szegényes” (Poor) kategóriába, míg kicsivel több mint 1000 darabot „nagyon rossz” (Worse) csoportba helyeztek el.
Ez egyébként körülbelül 700 harckocsival kevesebb, mint a júniusi adat, ugyanakkor fontos kiemelni azt is, hogy nyáron csak részlegesen álltak rendelkezésre friss műholdképek.
Tovább árnyalja ezeket a számokat a harckocsik helyszíni, és típusbeli elosztása, a jó állapotúnak besorolt 92 darab harckocsi ugyanis a 904.-es bázison található. A 904.-es bázis azonban a Krímben található, ezért egyfajta „átzsilipelő” állomásnak minősül: magyarul tehát a hátország szállítmányainak jelentős része ide fut be, innen kerül továbbosztásra a front megfelelő szakaszaira. Mivel az utolsó kép kicsit régi – júliusi – így feltételezhető, hogy az utolsó épkézláb harckocsik már a fronton vannak.
Vagyis, Oroszországnak nagy valószínűség szerint nem maradt már egy darab jó állapotú raktáron tárolt harckocsija se.
A harckocsik kivonásának dinamikája is rámutat néhány jellemzőre – Oroszország ugyanis mozgatni kezdte a T-72A variánsokat a raktárakból (900 darabról 461-re), ami egyben azt is jelentheti, elfogytak az ennél modernebb (72B, 80-as, 90-es) harckocsik könnyen felújítható példányai. Így régebbi típusok, és azok modernizálása felé fordultak.
And just like that, there are a lot of likely T-72As parked in the yards outside UVZ now. Probably some T-72Bs from the 1311th as well. Surely they'll be refurbished sooner or later. Kudos to @Ath3neN0ctu4 and @waffentraeger for pointing it out. https://t.co/Qv5gYpNw1s pic.twitter.com/EM3XwSkEXz https://twitter.com/Ath3neN0ctu4?ref_src=twsrc%5Etfw— Jompy (@Jonpy99) August 6, 2025
Különlegesen érdekes pont, hogy az elemzőcsapat 2024 áprilisában (tehát másfél évvel ezelőtt) azt jósolta, hogy átlagos forgatókönyv mellett 2026 elejére következik be ez a pillanat.
Mit jelent az, hogy elfogytak az „elfogadható” állapotú harckocsik?
Természetesen a fentebbi mérföldkő egyáltalán nem jelenti azt, hogy holnaptól teljesen összeomlik az orosz offenzíva, és Putyin katonái fejvesztve menekülnek Ukrajnából. Ennél egy sokkal lassabb folyamat veszi kezdetét, amely még később érezteti a hatását a frontvonalon is.
Egyrészt fontos ismerni a raktárból kivont harcjárművek útvonalát: ezek ugyanis – jobb esetben – nem egyből a frontra indulnak, hanem előtte egy MESRB („Katonai felszerelés tároló és javító”) bázisra, vagy épp egy gyárba kerülnek felújításra/modernizálásra. Ezt követően ezek a páncélosok egy, a 904.-es hasonló elosztóbázison bukkannak fel, majd innen érkezhetnek a frontvonalra.
Vagyis, attól függetlenül, hogy a bázisok kiürültek, a „jó” állapotú páncélosok áramlása a frontvonalra nem fejeződött be. A „félúton” lévő páncélosokat nagyjából csak becsülni lehet, de jó támpontot adhat a veszteség-követő adatbázisok számsora. Az Oryx szerint Oroszország 4152 harckocsit veszített el a cikk írásának pillanatában, míg a kivont egységek 4800 darab körül mozognak. Vagyis nagyjából 400-800 páncélos lehet az, amelyik a bázist elhagyta, de még nem érkezett meg feltétlenül Ukrajnába.
Így Oroszország még néhány hónapig biztosan képes lesz fenntartani a mostani utánpótlási ütemét.
I have updated the infographic of Russian equipment losses provided by @valka_online in the Oryx loss list article pic.twitter.com/VW3W1KA8M5 https://twitter.com/valka_online?ref_src=twsrc%5Etfw— Jakub Janovsky (@Rebel44CZ) October 6, 2025
Milyen hatással lehet ez a háborúra?
A legfontosabb kiemelendő tény, hogy a „Poor”, valamint a „Worse” kondícióban lévő 2500 harckocsi sem feltétlenül számít teljes értékben selejtnek, hiszen szinte mindegyik páncélost fel lehet újítani, az eltérés maximum időráfordításban, vagy gazdaságosságban mérhető. Utóbbi – a háborús helyzetre berendezkedett – Oroszországot vélhetően nem érdekli. Több olyan videó is fellelhető, amelyen erőteljesen rozsdásodott alkatrészeket, alvázelemeket használnak fel a harckocsik felújítása során.
A report from BTRZ 61, SPb. Modernization of the T-72B to the level of the T-72B3 - modification of the hull for the new driver's workplace (suspended from the roof of the hull), modification of the hull for installation of a new engine, newer over-track shelves. pic.twitter.com/yA0DTrzywT https://t.co/yA0DTrzywT— Andrei_bt (@AndreiBtvt) November 6, 2023
A két besorolás közötti legfőbb különbség egyébként abban rejlik, hogy a „Worse” csoportba leginkább azon harckocsik kerülnek, amelyek bontása, alkatrészért történő kannibalizálása megkezdődött. Ezek felújítása még kevésbé gazdaságos, de időben lehet, hogy hatékonyabb.
A jelenlegi orosz harckocsigyártás ugyanis 90-100 darab körül mozog. Ennek egy kis szeletét képezi az új harckocsik, a T-90M modellek gyártása (5-10 darab), míg a maradékot, vagyis az újonnan frontra küldött páncélosok 90%-át a felújított harcjárművek adják.
Itt kerül a „képletbe” a harckocsik általános állagromlása: azzal, hogy Oroszország kénytelen a „Poor” állapotba besorolt tankokat felújítani, azt jelenti, hogy ugyanannyi egységre nagyobb munkavégzés jut. Ha ezt Moszkva nem ellensúlyozza a gyártókapacitás és/vagy humán erőforrás bővítésével, abban az esetben a termelés visszaeshet – vagyis
az orosz haderő mutatója vagy negatívba fordul, vagy visszafogja a harckocsik használatát.
Moszkvának így szép lassan nincs más választása, mint a gyalogsági támadást előnyben részesíteni a páncélozott hadoszlopokkal ellentétben.
Ez azonban nem újdonság – az elmúlt hónapokban született frontbeszámolók már egyre kevésbé szólnak páncélozott harcjárművekről (habár elvétve még előfordulnak gépesített oszlopokkal végrehajtott öngyilkossággal felérő rohamok), helyüket átvette a több kilométer mélyen húzódó lövészárok-rendszer, valamint az akár 10-20-30 kilométert is felölelő, drónokkal felügyelt „senki földje”.
Russia attempted a massive mechanized assault in the Kostyantynivka direction! The Russians hoped to use that worsening weather conditions to carry out a mechanized offensive. Ukrainian units destroyed 5 tanks, 8 armored fighting vehicles, 2 BMD-4s, and 3 BMPs. https://t.co/Jbk6fPveW5 pic.twitter.com/EhuGs1JWdG https://t.co/Jbk6fPveW5— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) October 6, 2025
Az orosz gyalogság pedig már hónapok óta páncélozott harcjárművek nélkül rohamoz – azt azonban nem lehet egyértelműen kimondani, hogy ez a páncélosok hiányára utal. Elképzelhető azonban az, hogy Moszkva már valóban spórolni kezdett a megmaradt harckocsikkal, és ez, figyelembe véve a raktárkészleteket,
a jövőben már biztosan nem fog előnyösen változni Oroszország javára.
Címlapkép forrása: Portfolio
Minden bizodalmát Oroszországba helyezte az EU-s tagjelölt - Csúnya pofont kapott Moszkvától
Ennyit a nagy szövetségről.
Képességei határán billeg Oroszország? Friss jelentés mond lesújtó véleményt az orosz haderő állapotáról
Olyan határhoz érkeztünk, amire sokan nem számítottak
Történelmi leépítés kezdődött az Egyesült Államokban
Több százezer alkalmazott állása a tét.
Amerikát is elérő szuperfegyvert villantott Észak-Korea
Egy katonai parádén.
Brutális vérfürdő a kriptopiacon: Trump lépése után soha nem látott összegek égtek el
Hatalmas eséseket láthattunk.
Friss hírek jöttek Joe Biden állapotáról, sugárkezelést kap a volt elnök
A volt elnöknél még májusban diagnosztizáltak prosztatarákot.
Szinte alig ismert a Európában az APEC, mégis ez lehet az idei év egyik legfontosabb találkozója
Október végén ide szegeződik majd a világ szeme.
Trumppal egyeztet Zelenkszij!
Erről az ukránok adtak hírt.
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszolni, amíg visszaér a strandról. Az európai megkéri a küldőt, hogy várjon... The post Bal
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Innováció a rajtvonalnál
Van egy fejlesztésed, ami már nem ötlet, de még nem piackész? Ez a felhívás arra való, hogy prototípusból termék legyen.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!