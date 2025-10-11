  • Megjelenítés
Képességei határán billeg Oroszország? Friss jelentés mond lesújtó véleményt az orosz haderő állapotáról
Globál

Képességei határán billeg Oroszország? Friss jelentés mond lesújtó véleményt az orosz haderő állapotáról

Egyfajta fordulóponthoz, mérföldkőhöz közelit Oroszország ukrajnai háborúja, a legfrissebb műholdképekből dolgozó OSINT-elemzők ugyanis állítják: Moszkva már alig, vagy egyáltalán nem rendelkezik jó állapotban lévő, szabad ég alatt tárolt harckocsival. Ez pontosan az a helyzet, amire lényegében senki sem számított 2022 februárjában, amikor Vlagyimir Putyin elindította villámoffenzíváját Kijev, és egész Ukrajna ellen. De miért is különleges pillanat a „jó” állapotú harckocsik kinullázódása, milyen következményekkel járhat ez Moszkva számára, és hogyan befolyásolja a frontvonal alakulását? Ennek jártunk utána.

Kiürülő bázisok Oroszországban

Van egy főként X-en publikáló, az orosz-ukrán háborúval foglalkozó OSINT, vagyis nyílt információkból dolgozó hírszerzési közösség, amely kifejezetten az orosz páncélostartalék-állomány változását követi nyomon. Ők főként a nyílt mezőn tárolt orosz fegyvereket veszik számba, amelyeket műholdképek segítségével azonosítanak és értékelnek fel.

Nyilván ennek fontos hátránya a műholdképek elérhetősége – a mostani változást például számos friss fénykép megjelenése indikálta. A felvételek jelentős része 2025. augusztusa és októbere között készült, így nagyjából ráfogható, hogy az elemzők friss adatokból dolgoztak.

Ezek az adatok pedig ugyancsak aggasztóak Moszkva számára:

A harckocsi száma az egyes bázisokon a háborút megelőzően és a rendelkezésre álló legfrissebb műholdképek alapján
Bázis Frissítés dátuma Háborút megelőző darabszám Darabszám, 2025 Páncélosok típusa
769. 2025. augusztus 1257 643 T-62
2456. 2025. szeptember 752 587 T-62,T-64, néhány T-72A
349. 2025. szeptember 883 475 T-64,. T-72A
1311. 2025 szeptember 355 232 T-72B,T-80B
111. 2025.szeptember 1033 223 T-55, T-62
2544. 2025. július 505 187 T-62, T-72A
904. 2025. június 70 92 T-72B
22. 2025.szeptember 764 82 T-80U
6018 2025. október 234 21 T-80B
Egyéb bázisok   1489 0 -
Összesen   7342 2542  
Forrás: OSINT-adatok        

Az orosz hadsereg a háborút megelőzően 7342 tárolt harckocsival rendelkezett, mára ez a szám 2500 darabra apadhatott, ráadásul ebből jelenleg alig 92 T-72B variáns kapta meg az „elfogadható” (Decent) minősítést. A többi esetén az elemzők 1368 darabot „szegényes” (Poor) kategóriába, míg kicsivel több mint 1000 darabot „nagyon rossz” (Worse) csoportba helyeztek el.

Ez egyébként körülbelül 700 harckocsival kevesebb, mint a júniusi adat, ugyanakkor fontos kiemelni azt is, hogy nyáron csak részlegesen álltak rendelkezésre friss műholdképek.

Tovább árnyalja ezeket a számokat a harckocsik helyszíni, és típusbeli elosztása, a jó állapotúnak besorolt 92 darab harckocsi ugyanis a 904.-es bázison található. A 904.-es bázis azonban a Krímben található, ezért egyfajta „átzsilipelő” állomásnak minősül: magyarul tehát a hátország szállítmányainak jelentős része ide fut be, innen kerül továbbosztásra a front megfelelő szakaszaira. Mivel az utolsó kép kicsit régi – júliusi – így feltételezhető, hogy az utolsó épkézláb harckocsik már a fronton vannak.

Vagyis, Oroszországnak nagy valószínűség szerint nem maradt már egy darab jó állapotú raktáron tárolt harckocsija se.

A harckocsik kivonásának dinamikája is rámutat néhány jellemzőre – Oroszország ugyanis mozgatni kezdte a T-72A variánsokat a raktárakból (900 darabról 461-re), ami egyben azt is jelentheti, elfogytak az ennél modernebb (72B, 80-as, 90-es) harckocsik könnyen felújítható példányai. Így régebbi típusok, és azok modernizálása felé fordultak.

Különlegesen érdekes pont, hogy az elemzőcsapat 2024 áprilisában (tehát másfél évvel ezelőtt) azt jósolta, hogy átlagos forgatókönyv mellett 2026 elejére következik be ez a pillanat.

Mit jelent az, hogy elfogytak az „elfogadható” állapotú harckocsik?

Természetesen a fentebbi mérföldkő egyáltalán nem jelenti azt, hogy holnaptól teljesen összeomlik az orosz offenzíva, és Putyin katonái fejvesztve menekülnek Ukrajnából. Ennél egy sokkal lassabb folyamat veszi kezdetét, amely még később érezteti a hatását a frontvonalon is.

Egyrészt fontos ismerni a raktárból kivont harcjárművek útvonalát: ezek ugyanis – jobb esetben – nem egyből a frontra indulnak, hanem előtte egy MESRB („Katonai felszerelés tároló és javító”) bázisra, vagy épp egy gyárba kerülnek felújításra/modernizálásra. Ezt követően ezek a páncélosok egy, a 904.-es hasonló elosztóbázison bukkannak fel, majd innen érkezhetnek a frontvonalra.

Vagyis, attól függetlenül, hogy a bázisok kiürültek, a „jó” állapotú páncélosok áramlása a frontvonalra nem fejeződött be. A „félúton” lévő páncélosokat nagyjából csak becsülni lehet, de jó támpontot adhat a veszteség-követő adatbázisok számsora. Az Oryx szerint Oroszország 4152 harckocsit veszített el a cikk írásának pillanatában, míg a kivont egységek 4800 darab körül mozognak. Vagyis nagyjából 400-800 páncélos lehet az, amelyik a bázist elhagyta, de még nem érkezett meg feltétlenül Ukrajnába.

Így Oroszország még néhány hónapig biztosan képes lesz fenntartani a mostani utánpótlási ütemét.

Milyen hatással lehet ez a háborúra?

A legfontosabb kiemelendő tény, hogy a „Poor”, valamint a „Worse” kondícióban lévő 2500 harckocsi sem feltétlenül számít teljes értékben selejtnek, hiszen szinte mindegyik páncélost fel lehet újítani, az eltérés maximum időráfordításban, vagy gazdaságosságban mérhető. Utóbbi – a háborús helyzetre berendezkedett – Oroszországot vélhetően nem érdekli. Több olyan videó is fellelhető, amelyen erőteljesen rozsdásodott alkatrészeket, alvázelemeket használnak fel a harckocsik felújítása során.

A két besorolás közötti legfőbb különbség egyébként abban rejlik, hogy a „Worse” csoportba leginkább azon harckocsik kerülnek, amelyek bontása, alkatrészért történő kannibalizálása megkezdődött. Ezek felújítása még kevésbé gazdaságos, de időben lehet, hogy hatékonyabb.

A jelenlegi orosz harckocsigyártás ugyanis 90-100 darab körül mozog. Ennek egy kis szeletét képezi az új harckocsik, a T-90M modellek gyártása (5-10 darab), míg a maradékot, vagyis az újonnan frontra küldött páncélosok 90%-át a felújított harcjárművek adják.

Itt kerül a „képletbe” a harckocsik általános állagromlása: azzal, hogy Oroszország kénytelen a „Poor” állapotba besorolt tankokat felújítani, azt jelenti, hogy ugyanannyi egységre nagyobb munkavégzés jut. Ha ezt Moszkva nem ellensúlyozza a gyártókapacitás és/vagy humán erőforrás bővítésével, abban az esetben a termelés visszaeshet – vagyis

az orosz haderő mutatója vagy negatívba fordul, vagy visszafogja a harckocsik használatát.

Moszkvának így szép lassan nincs más választása, mint a gyalogsági támadást előnyben részesíteni a páncélozott hadoszlopokkal ellentétben.

Ez azonban nem újdonság – az elmúlt hónapokban született frontbeszámolók már egyre kevésbé szólnak páncélozott harcjárművekről (habár elvétve még előfordulnak gépesített oszlopokkal végrehajtott öngyilkossággal felérő rohamok), helyüket átvette a több kilométer mélyen húzódó lövészárok-rendszer, valamint az akár 10-20-30 kilométert is felölelő, drónokkal felügyelt „senki földje”.

Az orosz gyalogság pedig már hónapok óta páncélozott harcjárművek nélkül rohamoz – azt azonban nem lehet egyértelműen kimondani, hogy ez a páncélosok hiányára utal. Elképzelhető azonban az, hogy Moszkva már valóban spórolni kezdett a megmaradt harckocsikkal, és ez, figyelembe véve a raktárkészleteket,

a jövőben már biztosan nem fog előnyösen változni Oroszország javára.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború frontvonal percről percre
Globál
Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Pénzcentrum
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility