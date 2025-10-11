Képességei határán billeg Oroszország? Friss jelentés mond lesújtó véleményt az orosz haderő állapotáról

Egyfajta fordulóponthoz, mérföldkőhöz közelit Oroszország ukrajnai háborúja, a legfrissebb műholdképekből dolgozó OSINT-elemzők ugyanis állítják: Moszkva már alig, vagy egyáltalán nem rendelkezik jó állapotban lévő, szabad ég alatt tárolt harckocsival. Ez pontosan az a helyzet, amire lényegében senki sem számított 2022 februárjában, amikor Vlagyimir Putyin elindította villámoffenzíváját Kijev, és egész Ukrajna ellen. De miért is különleges pillanat a „jó” állapotú harckocsik kinullázódása, milyen következményekkel járhat ez Moszkva számára, és hogyan befolyásolja a frontvonal alakulását? Ennek jártunk utána.

Kiürülő bázisok Oroszországban

Van egy főként X-en publikáló, az orosz-ukrán háborúval foglalkozó OSINT, vagyis nyílt információkból dolgozó hírszerzési közösség, amely kifejezetten az orosz páncélostartalék-állomány változását követi nyomon. Ők főként a nyílt mezőn tárolt orosz fegyvereket veszik számba, amelyeket műholdképek segítségével azonosítanak és értékelnek fel.

Nyilván ennek fontos hátránya a műholdképek elérhetősége – a mostani változást például számos friss fénykép megjelenése indikálta. A felvételek jelentős része 2025. augusztusa és októbere között készült, így nagyjából ráfogható, hogy az elemzők friss adatokból dolgoztak.

Ezek az adatok pedig ugyancsak aggasztóak Moszkva számára:

A harckocsi száma az egyes bázisokon a háborút megelőzően és a rendelkezésre álló legfrissebb műholdképek alapján Bázis Frissítés dátuma Háborút megelőző darabszám Darabszám, 2025 Páncélosok típusa 769. 2025. augusztus 1257 643 T-62 2456. 2025. szeptember 752 587 T-62,T-64, néhány T-72A 349. 2025. szeptember 883 475 T-64,. T-72A 1311. 2025 szeptember 355 232 T-72B,T-80B 111. 2025.szeptember 1033 223 T-55, T-62 2544. 2025. július 505 187 T-62, T-72A 904. 2025. június 70 92 T-72B 22. 2025.szeptember 764 82 T-80U 6018 2025. október 234 21 T-80B Egyéb bázisok 1489 0 - Összesen 7342 2542 Forrás: OSINT-adatok

Az orosz hadsereg a háborút megelőzően 7342 tárolt harckocsival rendelkezett, mára ez a szám 2500 darabra apadhatott, ráadásul ebből jelenleg alig 92 T-72B variáns kapta meg az „elfogadható” (Decent) minősítést. A többi esetén az elemzők 1368 darabot „szegényes” (Poor) kategóriába, míg kicsivel több mint 1000 darabot „nagyon rossz” (Worse) csoportba helyeztek el.

Ez egyébként körülbelül 700 harckocsival kevesebb, mint a júniusi adat, ugyanakkor fontos kiemelni azt is, hogy nyáron csak részlegesen álltak rendelkezésre friss műholdképek.

Tovább árnyalja ezeket a számokat a harckocsik helyszíni, és típusbeli elosztása, a jó állapotúnak besorolt 92 darab harckocsi ugyanis a 904.-es bázison található. A 904.-es bázis azonban a Krímben található, ezért egyfajta „átzsilipelő” állomásnak minősül: magyarul tehát a hátország szállítmányainak jelentős része ide fut be, innen kerül továbbosztásra a front megfelelő szakaszaira. Mivel az utolsó kép kicsit régi – júliusi – így feltételezhető, hogy az utolsó épkézláb harckocsik már a fronton vannak.

Vagyis, Oroszországnak nagy valószínűség szerint nem maradt már egy darab jó állapotú raktáron tárolt harckocsija se.

A harckocsik kivonásának dinamikája is rámutat néhány jellemzőre – Oroszország ugyanis mozgatni kezdte a T-72A variánsokat a raktárakból (900 darabról 461-re), ami egyben azt is jelentheti, elfogytak az ennél modernebb (72B, 80-as, 90-es) harckocsik könnyen felújítható példányai. Így régebbi típusok, és azok modernizálása felé fordultak.

And just like that, there are a lot of likely T-72As parked in the yards outside UVZ now. Probably some T-72Bs from the 1311th as well. Surely they'll be refurbished sooner or later. Kudos to @Ath3neN0ctu4 and @waffentraeger for pointing it out. https://t.co/Qv5gYpNw1s pic.twitter.com/EM3XwSkEXz https://twitter.com/Ath3neN0ctu4?ref_src=twsrc%5Etfw — Jompy (@Jonpy99) August 6, 2025

Különlegesen érdekes pont, hogy az elemzőcsapat 2024 áprilisában (tehát másfél évvel ezelőtt) azt jósolta, hogy átlagos forgatókönyv mellett 2026 elejére következik be ez a pillanat.

Mit jelent az, hogy elfogytak az „elfogadható” állapotú harckocsik?

Természetesen a fentebbi mérföldkő egyáltalán nem jelenti azt, hogy holnaptól teljesen összeomlik az orosz offenzíva, és Putyin katonái fejvesztve menekülnek Ukrajnából. Ennél egy sokkal lassabb folyamat veszi kezdetét, amely még később érezteti a hatását a frontvonalon is.

Egyrészt fontos ismerni a raktárból kivont harcjárművek útvonalát: ezek ugyanis – jobb esetben – nem egyből a frontra indulnak, hanem előtte egy MESRB („Katonai felszerelés tároló és javító”) bázisra, vagy épp egy gyárba kerülnek felújításra/modernizálásra. Ezt követően ezek a páncélosok egy, a 904.-es hasonló elosztóbázison bukkannak fel, majd innen érkezhetnek a frontvonalra.

Vagyis, attól függetlenül, hogy a bázisok kiürültek, a „jó” állapotú páncélosok áramlása a frontvonalra nem fejeződött be. A „félúton” lévő páncélosokat nagyjából csak becsülni lehet, de jó támpontot adhat a veszteség-követő adatbázisok számsora. Az Oryx szerint Oroszország 4152 harckocsit veszített el a cikk írásának pillanatában, míg a kivont egységek 4800 darab körül mozognak. Vagyis nagyjából 400-800 páncélos lehet az, amelyik a bázist elhagyta, de még nem érkezett meg feltétlenül Ukrajnába.

Így Oroszország még néhány hónapig biztosan képes lesz fenntartani a mostani utánpótlási ütemét.

I have updated the infographic of Russian equipment losses provided by @valka_online in the Oryx loss list article pic.twitter.com/VW3W1KA8M5 https://twitter.com/valka_online?ref_src=twsrc%5Etfw — Jakub Janovsky (@Rebel44CZ) October 6, 2025

Milyen hatással lehet ez a háborúra?

A legfontosabb kiemelendő tény, hogy a „Poor”, valamint a „Worse” kondícióban lévő 2500 harckocsi sem feltétlenül számít teljes értékben selejtnek, hiszen szinte mindegyik páncélost fel lehet újítani, az eltérés maximum időráfordításban, vagy gazdaságosságban mérhető. Utóbbi – a háborús helyzetre berendezkedett – Oroszországot vélhetően nem érdekli. Több olyan videó is fellelhető, amelyen erőteljesen rozsdásodott alkatrészeket, alvázelemeket használnak fel a harckocsik felújítása során.

A report from BTRZ 61, SPb. Modernization of the T-72B to the level of the T-72B3 - modification of the hull for the new driver's workplace (suspended from the roof of the hull), modification of the hull for installation of a new engine, newer over-track shelves. pic.twitter.com/yA0DTrzywT https://t.co/yA0DTrzywT — Andrei_bt (@AndreiBtvt) November 6, 2023

A két besorolás közötti legfőbb különbség egyébként abban rejlik, hogy a „Worse” csoportba leginkább azon harckocsik kerülnek, amelyek bontása, alkatrészért történő kannibalizálása megkezdődött. Ezek felújítása még kevésbé gazdaságos, de időben lehet, hogy hatékonyabb.

A jelenlegi orosz harckocsigyártás ugyanis 90-100 darab körül mozog. Ennek egy kis szeletét képezi az új harckocsik, a T-90M modellek gyártása (5-10 darab), míg a maradékot, vagyis az újonnan frontra küldött páncélosok 90%-át a felújított harcjárművek adják.

Itt kerül a „képletbe” a harckocsik általános állagromlása: azzal, hogy Oroszország kénytelen a „Poor” állapotba besorolt tankokat felújítani, azt jelenti, hogy ugyanannyi egységre nagyobb munkavégzés jut. Ha ezt Moszkva nem ellensúlyozza a gyártókapacitás és/vagy humán erőforrás bővítésével, abban az esetben a termelés visszaeshet – vagyis

az orosz haderő mutatója vagy negatívba fordul, vagy visszafogja a harckocsik használatát.

Moszkvának így szép lassan nincs más választása, mint a gyalogsági támadást előnyben részesíteni a páncélozott hadoszlopokkal ellentétben.

Ez azonban nem újdonság – az elmúlt hónapokban született frontbeszámolók már egyre kevésbé szólnak páncélozott harcjárművekről (habár elvétve még előfordulnak gépesített oszlopokkal végrehajtott öngyilkossággal felérő rohamok), helyüket átvette a több kilométer mélyen húzódó lövészárok-rendszer, valamint az akár 10-20-30 kilométert is felölelő, drónokkal felügyelt „senki földje”.

Russia attempted a massive mechanized assault in the Kostyantynivka direction! The Russians hoped to use that worsening weather conditions to carry out a mechanized offensive. Ukrainian units destroyed 5 tanks, 8 armored fighting vehicles, 2 BMD-4s, and 3 BMPs. https://t.co/Jbk6fPveW5 pic.twitter.com/EhuGs1JWdG https://t.co/Jbk6fPveW5 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) October 6, 2025

Az orosz gyalogság pedig már hónapok óta páncélozott harcjárművek nélkül rohamoz – azt azonban nem lehet egyértelműen kimondani, hogy ez a páncélosok hiányára utal. Elképzelhető azonban az, hogy Moszkva már valóban spórolni kezdett a megmaradt harckocsikkal, és ez, figyelembe véve a raktárkészleteket,

a jövőben már biztosan nem fog előnyösen változni Oroszország javára.

Címlapkép forrása: Portfolio