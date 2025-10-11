  • Megjelenítés
Kiderült, mivel tölti mindennapjait a több százezer ember halálát okozó bukott diktátor
Kiderült, mivel tölti mindennapjait a több százezer ember halálát okozó bukott diktátor

Bassár el-Aszad, Szíria egykori diktátora jelenleg Moszkva legelőkelőbb negyedében él száműzetésben, ahol a jelentések szerint online videójátékokba menekül magányában - közölte a Die Zeit.

Az egykori szíriai vezető jelenleg az egyik moszkvai luxustoronyban él visszavonultan, ahol az orosz biztonsági szolgálatok védik. Márványborítású fürdőszobák és testőrök veszik körül - a családja tulajdonában van 3 lakóingatlan a legfelső emeleteken - ugyanakkor a külvilág előtt szigorúan tilos mutatkoznia.

Miután Bassár el-Aszad rezsimje 2024 decemberében összeomlott, családjával együtt Moszkvába menekült és Vlagyimir Putyin védelme alatt teljesen eltűnt a nyilvánosság elől.

Korábbi köréhez közel álló források szerint ritkán hagyhatja el lakását.

Ezért ideje nagy részét állítólag online játékokkal tölti,

ami egyetlen menekvése a száműzetés elszigeteltségéből. Öccse, Maher sincs jobb állapotban, ő a Four Seasons Hotelben él, és idejét azzal tölti, hogy berúg és vízipipát szív.

