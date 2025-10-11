Kiderült, mivel tölti mindennapjait a több százezer ember halálát okozó bukott diktátor

Az egykori szíriai vezető jelenleg az egyik moszkvai luxustoronyban él visszavonultan, ahol az orosz biztonsági szolgálatok védik. Márványborítású fürdőszobák és testőrök veszik körül - a családja tulajdonában van 3 lakóingatlan a legfelső emeleteken - ugyanakkor a külvilág előtt szigorúan tilos mutatkoznia.

Miután Bassár el-Aszad rezsimje 2024 decemberében összeomlott, családjával együtt Moszkvába menekült és Vlagyimir Putyin védelme alatt teljesen eltűnt a nyilvánosság elől.

Korábbi köréhez közel álló források szerint ritkán hagyhatja el lakását.

Ezért ideje nagy részét állítólag online játékokkal tölti,

ami egyetlen menekvése a száműzetés elszigeteltségéből. Öccse, Maher sincs jobb állapotban, ő a Four Seasons Hotelben él, és idejét azzal tölti, hogy berúg és vízipipát szív.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 05. Megtartották az első szavazást az országban, ahol egy éve még véreskezű diktátor uralkodott

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio