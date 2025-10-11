Lázadók és szeparatisták miatt retteg Kína: 18 emberre tűztek ki vérdíjat - Azt mondják, pszichológiai hadviselést folytattak

A kínai Hszianmen város közbiztonsági hivatala közleményt adott ki, amelyben a 18 személyt a tajvani hadsereg "pszichológiai hadviselési egységének" kulcsfontosságú tagjaiként azonosította.
A hivatal nyilvánosságra hozta a gyanúsítottak fényképeit, neveit és tajvani személyazonosító igazolványuk számát.
A kínai hatóságok szerint az egység dezinformációs tevékenységet, hírszerzést, pszichológiai hadviselést és propagandaterjesztést folytatott.
Hosszú ideje szeparatista tevékenységek szítását tervezték"
- állította a hivatal, hozzátéve, hogy akár 10 000 jüan (körülbelül 500 000 forint) jutalmat is fizetnek a letartóztatásukhoz vezető információkért.
A kínai állami Hszinhua hírügynökség szerint a gyanúsítottak rágalmazó kampányokhoz hoztak létre weboldalakat, elszakadásra buzdító játékokat készítettek, megtévesztő videótartalmakat gyártottak, illegális rádiókat működtettek "beszivárgás" céljából, és "külső erők" segítségével manipulálták a közvéleményt.
A tajvani védelmi minisztérium közleményben reagált, amelyben az "önkényuralmi rendszer zsarnoki és makacs gondolkodását" tükröző vádakról beszélt, amelyek célja a tajvani nép megosztása, a kormány lejáratása és kognitív hadviselés folytatása.
Nem világos, hogy a vádlottak pontosan mit csináltak: a Kínai Népköztársaság belső területein folytatták-e állítólagos szubverzív tevékenységüket, vagy a tajvani lakosságot bíztatták a "szeparatizmusra."
Kína a saját területének tekinti Tajvant, a tajvani védelmi tisztviselőket és politikai vezetőket "szeparatistáknak" titulálja.
Címlapkép forrása: Cheng Xin/Getty Images
