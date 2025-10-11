  • Megjelenítés
Lövöldözés volt egy német városban, többen megsebesültek
Globál

Lövöldözés volt egy német városban, többen megsebesültek

MTI
Többen megsebesültek, amikor lövések dördültek el szombat délután a németországi Giessen központjában, a piactéren - közölte a helyi rendőrség szóvivője.

A közlemény szerint az elkövető a délután három óra körül történt incidenst követően elhagyta a helyszínt és szökésben van. A szóvivő azonban hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben.

A sebesültek állapotáról és további részletekről a rendőrség a folyamatban lévő műveletre hivatkozva egyelőre nem adott felvilágosítást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
diktátor-luxus-moszkva-oroszország-összeomlás-rezsim-szíria-videojáték-vlagyimir putyin-Bassár el-Aszad
Globál
Kiderült, mivel tölti mindennapjait a több százezer ember halálát okozó bukott diktátor
Pénzcentrum
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility