Lövöldözés volt egy német városban, többen megsebesültek

Többen megsebesültek, amikor lövések dördültek el szombat délután a németországi Giessen központjában, a piactéren - közölte a helyi rendőrség szóvivője.

A közlemény szerint az elkövető a délután három óra körül történt incidenst követően elhagyta a helyszínt és szökésben van. A szóvivő azonban hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben.

A sebesültek állapotáról és további részletekről a rendőrség a folyamatban lévő műveletre hivatkozva egyelőre nem adott felvilágosítást.

