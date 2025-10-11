  • Megjelenítés
Megkezdődött a nagy tisztogatás: ezreket rúgnak ki a szövetségi hivatalokból, Trump elmondta a valódi okot
A Trump-kormányzat elkezdte a szövetségi alkalmazottak elbocsátását a kormányzati leállás tizedik napján, több mint 4100 dolgozót küldenek el hét különböző hivataltól - írta a Washington Post.

A létszámcsökkentések megkezdődtek"

- jelentette be pénteken Russell Vought, a Fehér Ház költségvetési igazgatója az X-en. A kormányzat egy kaliforniai szövetségi bírónak benyújtott dokumentumban közölte, hogy hét állami hivatal - a Kereskedelmi, Oktatási, Energiaügyi, Egészségügyi és Szociális, Lakásügyi és Városfejlesztési, Belbiztonsági, valamint a Pénzügyminisztérium - összesen

több mint 4100 dolgozónak küldött elbocsátási értesítést.

Trump az Ovális Irodában újságíróknak elmondta, hogy szándékosan olyan "embereket bocsátanak el, akiket a demokraták akarnak".

Demokrata-orientált lesz, mert úgy gondoljuk, hogy ők kezdték ezt az egészet"

- tette hozzá.

Az elbocsátások főként olyan hivatalokat érintenek, amelyek munkája általában nem áll összhangban a Trump-adminisztráció prioritásaival. Ezek közé tartozik az Egészségügyi és Szociális Minisztérium családi és közösségi politikával foglalkozó egysége, a Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztérium tisztességes és egyenlő lakhatással foglalkozó irodája, valamint az Oktatási Minisztérium K-12 diákok tanulmányi eredményeinek javítására összpontosító részlege.

Az elbocsátott alkalmazottak 30-60 napos hatályba lépési határidővel lettek elküldve - ez azt jelenti lényegében, hogy csak akkor lesznek ténylegesen leépítve, ha ennyi időn belül nem sikerül feloldani az amerikai kormányzati leállást.

Elkezdődtek a kirúgások az amerikai kormányzati leállás tizedik napján

Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat

Elfáradtak a részvénypiacok, történelmi csúcson az ezüst

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain via Wikimedia Commons

