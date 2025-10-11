Aleksandar Vucic szerb elnök "nagyon csalódott" Oroszországban, miután Moszkva közölte, csak az év végéig tartó gázszerződést hajlandó felajánlani, annak ellenére, hogy hónapok óta tárgyaltak egy hosszabb távú, három éves megállapodásról. A Reuters egy hónappal korábban még például azt írta: a célegyenesben van a szerződés aláírása.
A szerb elnök idén kétszer is találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, így szinte biztosra vették a megegyezés nyélbe ütését. Az Informer című bulvárlapnak ugyanakkor már azt sugallta, hogy a tárgyalások megrekedése összefüggésben áll a Naftna Industrija Srbije (NIS) olajfinomítóra kivetett amerikai szankciókkal.
Vucic kijelentette, Szerbiának ennek ellenére is elegendő tartaléka van a következő három hónapra, és elutasította azokat a felvetéseket, hogy Belgrád esetleg államosíthatná a Gazprom Neft által irányított NIS-t a szankciók megkerülése érdekében.
Az amerikaiak azt mondták nekem: Elnök úr, írja alá, és akkor nem lesznek szankciók, csak mondja meg nekünk, hogy időre van szüksége az olajipar államosításához. Azt válaszoltam nekik, hogy ez számomra elfogadhatatlan. Országunk nem kommunista vagy fasiszta, és nem szeretjük elvenni mások tőkéjét és tulajdonát
– nyilatkozta a szerb lapnak.
A Gazprom Neft, az orosz állami tulajdonú Gazprom leányvállalata 56 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben.
Szerbia nem sokkal korábban még pénzt is utalt Oroszországnak, a kurszki régió helyreállítására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Minden bizodalmát Oroszországba helyezte az EU-s tagjelölt - Csúnya pofont kapott Moszkvától
Ennyit a nagy szövetségről.
Képességei határán billeg Oroszország? Friss jelentés mond lesújtó véleményt az orosz haderő állapotáról
Olyan határhoz érkeztünk, amire sokan nem számítottak
Történelmi leépítés kezdődött az Egyesült Államokban
Több százezer alkalmazott állása a tét.
Amerikát is elérő szuperfegyvert villantott Észak-Korea
Egy katonai parádén.
Brutális vérfürdő a kriptopiacon: Trump lépése után soha nem látott összegek égtek el
Hatalmas eséseket láthattunk.
Friss hírek jöttek Joe Biden állapotáról, sugárkezelést kap a volt elnök
A volt elnöknél még májusban diagnosztizáltak prosztatarákot.
Szinte alig ismert a Európában az APEC, mégis ez lehet az idei év egyik legfontosabb találkozója
Október végén ide szegeződik majd a világ szeme.
Trumppal egyeztet Zelenkszij!
Erről az ukránok adtak hírt.
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszolni, amíg visszaér a strandról. Az európai megkéri a küldőt, hogy várjon... The post Bal
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Innováció a rajtvonalnál
Van egy fejlesztésed, ami már nem ötlet, de még nem piackész? Ez a felhívás arra való, hogy prototípusból termék legyen.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.