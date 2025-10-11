Minden bizodalmát Oroszországba helyezte az EU-s tagjelölt - Csúnya pofont kapott Moszkvától

Aleksandar Vucic szerb elnök "nagyon csalódott" Oroszországban, miután Moszkva közölte, csak az év végéig tartó gázszerződést hajlandó felajánlani, annak ellenére, hogy hónapok óta tárgyaltak egy hosszabb távú, három éves megállapodásról. A Reuters egy hónappal korábban még például azt írta: a célegyenesben van a szerződés aláírása.

A szerb elnök idén kétszer is találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, így szinte biztosra vették a megegyezés nyélbe ütését. Az Informer című bulvárlapnak ugyanakkor már azt sugallta, hogy a tárgyalások megrekedése összefüggésben áll a Naftna Industrija Srbije (NIS) olajfinomítóra kivetett amerikai szankciókkal.

Vucic kijelentette, Szerbiának ennek ellenére is elegendő tartaléka van a következő három hónapra, és elutasította azokat a felvetéseket, hogy Belgrád esetleg államosíthatná a Gazprom Neft által irányított NIS-t a szankciók megkerülése érdekében.

Az amerikaiak azt mondták nekem: Elnök úr, írja alá, és akkor nem lesznek szankciók, csak mondja meg nekünk, hogy időre van szüksége az olajipar államosításához. Azt válaszoltam nekik, hogy ez számomra elfogadhatatlan. Országunk nem kommunista vagy fasiszta, és nem szeretjük elvenni mások tőkéjét és tulajdonát

– nyilatkozta a szerb lapnak.

A Gazprom Neft, az orosz állami tulajdonú Gazprom leányvállalata 56 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben.

Szerbia nem sokkal korábban még pénzt is utalt Oroszországnak, a kurszki régió helyreállítására.

