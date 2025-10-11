  • Megjelenítés
Orosz katonák bukkantak fel Észtország határánál - Azonnal lépett a balti állam
Globál

Orosz katonák bukkantak fel Észtország határánál - Azonnal lépett a balti állam

Portfolio
Fegyveres orosz katonák jelentek meg az észtországi Saatse Boot („Saatsei csizma.”) területén, ami miatt a rendőrség ideiglenesen lezárta a csizmaalakú orosz területen áthaladó útvonalat - tudósított az err.ee.

Az Észt Rendőrség és Határőrség (PPA) pénteken ideiglenesen lezárta a Saatse Boot-ot, miután a határőrök szokatlanul nagy létszámú fegyveres egységet észleltek az orosz oldalon.

A hatóság szombaton videófelvételeket is közzétett az esetről.

A Saatse Boot Délkelet-Észtországban található, egy 115 hektáros, csizma alakú orosz terület, amely beékelődik Észtországba. Az észt állampolgárok engedély nélkül áthajthatnak rajta, de megállniuk tilos.

Pénteken járőreink egész nap azt figyelték, hogy az orosz oldalon a Saatse térségében a szokásosnál jelentősen intenzívebb volt a mozgás. Különböző fegyveres csoportokat láttunk a határ mentén és annak közvetlen közelében. Egyenruhájuk alapján egyértelműen nem határőrök voltak

- nyilatkozta Meelis Saarepuu, a PPA dél-észtországi prefektúrájának határőrizeti irodavezetője az esti híradónak.

Az észt 178-as út Lutepää és Sesniki falvak között kétszer is áthalad orosz területen: egyszer 30 méteren, egyszer pedig egy kilométeren keresztül. Ez utóbbi szakasz ismert Saatse Boot néven. A járművek megállás nélkül áthaladhatnak a területen, de az orosz határőrség jogosult ellenőrzéseket végezni, míg az észt hatóságoknak nincs joghatóságuk a területen.

A lezárás célja az esetleges provokációk és incidensek megelőzése, valamint az észt állampolgárok biztonságának garantálása - közölte a PPA.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

