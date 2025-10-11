Orosz katonák bukkantak fel Észtország határánál - Azonnal lépett a balti állam

Az Észt Rendőrség és Határőrség (PPA) pénteken ideiglenesen lezárta a Saatse Boot-ot, miután a határőrök szokatlanul nagy létszámú fegyveres egységet észleltek az orosz oldalon.

A hatóság szombaton videófelvételeket is közzétett az esetről.

Zelení mužíčci na hranicích Estonska. https://t.co/4pOQpzJBET.jen.připomíná? Estonsko uzavřelo hraniční přechod Saatse kvůli výskytu ozbrojených piderských skupin poblíž hranic. pic.twitter.com/1JWh79j1RM https://t.co/4pOQpzJBET — Vozím drony na Ukrajinu (@VozimDrony) October 11, 2025

A Saatse Boot Délkelet-Észtországban található, egy 115 hektáros, csizma alakú orosz terület, amely beékelődik Észtországba. Az észt állampolgárok engedély nélkül áthajthatnak rajta, de megállniuk tilos.

Estonia has closed the Saatse border crossing on its border with russia.The border crossing was temporarily closed because an unusually large military presence was observed on the russian side.According to the Estonian Police and Border Guard (PPA), the russian… pic.twitter.com/f5Tm3zBiIR https://t.co/f5Tm3zBiIR — Jürgen Nauditt (@jurgen_nauditt) October 11, 2025

Pénteken járőreink egész nap azt figyelték, hogy az orosz oldalon a Saatse térségében a szokásosnál jelentősen intenzívebb volt a mozgás. Különböző fegyveres csoportokat láttunk a határ mentén és annak közvetlen közelében. Egyenruhájuk alapján egyértelműen nem határőrök voltak

- nyilatkozta Meelis Saarepuu, a PPA dél-észtországi prefektúrájának határőrizeti irodavezetője az esti híradónak.

Az észt 178-as út Lutepää és Sesniki falvak között kétszer is áthalad orosz területen: egyszer 30 méteren, egyszer pedig egy kilométeren keresztül. Ez utóbbi szakasz ismert Saatse Boot néven. A járművek megállás nélkül áthaladhatnak a területen, de az orosz határőrség jogosult ellenőrzéseket végezni, míg az észt hatóságoknak nincs joghatóságuk a területen.

A lezárás célja az esetleges provokációk és incidensek megelőzése, valamint az észt állampolgárok biztonságának garantálása - közölte a PPA.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio