Ritka videó: lecsapott Oroszország lopakodó cirkálórakétája, Ukrajna bevetette az APKWS-t

Friss videót osztott meg az ukrán védelmi minisztérium, amelyen egy Vampire légvédelmi rendszer semmisített meg egy alacsonyan repülő cirkálórakétát, mindössze egy lézerirányítású APKWS-sel.

Az ukrán harci platform, amelyet többnyire drónok lelövésére használnak, sikeresen bizonyított komolyabb fenyegetésekkel szemben is: a lézerirányítású APKWS elfogórakéta segítségével megsemmisítettek egy alacsonyan repülő orosz cirkálórakétát Ukrajna felett.

Az APKWS ára kb. 25 ezer dollár körül, míg a H-69-esé nagyjából három millió dollár körül mozog,

ráadásul egy ilyen rendszer elméletben nem is képes elhárítani egy fürge, irányváltoztatásra is képes robotrepülőgépet.

Footage of a Ukrainian Vampire/BRAWLR SAM system shooting down a Russian Kh-69 cruise missile with a low-cost APKWS laser-guided rocket. Confirms that the platform, initially intended as an anti-drone weapon, can also successfully down higher-end threats. pic.twitter.com/BrfaOQri8K https://t.co/BrfaOQri8K — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 10, 2025

A BAE Systems által kifejlesztett APKWS lényegében egy 70 milliméteres Hydra rakéta átalakított verziója. Ezzel szemben a H-69-es robotrepülőgép Oroszország egyik legfejlettebb, levegőből indítható cirkálórakétája.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images