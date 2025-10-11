  • Megjelenítés
Ritka videó: lecsapott Oroszország lopakodó cirkálórakétája, Ukrajna bevetette az APKWS-t
Ritka videó: lecsapott Oroszország lopakodó cirkálórakétája, Ukrajna bevetette az APKWS-t

Friss videót osztott meg az ukrán védelmi minisztérium, amelyen egy Vampire légvédelmi rendszer semmisített meg egy alacsonyan repülő cirkálórakétát, mindössze egy lézerirányítású APKWS-sel.

Az ukrán harci platform, amelyet többnyire drónok lelövésére használnak, sikeresen bizonyított komolyabb fenyegetésekkel szemben is: a lézerirányítású APKWS elfogórakéta segítségével megsemmisítettek egy alacsonyan repülő orosz cirkálórakétát Ukrajna felett.

Az APKWS ára kb. 25 ezer dollár körül, míg a H-69-esé nagyjából három millió dollár körül mozog,

ráadásul egy ilyen rendszer elméletben nem is képes elhárítani egy fürge, irányváltoztatásra is képes robotrepülőgépet.

A BAE Systems által kifejlesztett APKWS lényegében egy 70 milliméteres Hydra rakéta átalakított verziója. Ezzel szemben a H-69-es robotrepülőgép Oroszország egyik legfejlettebb, levegőből indítható cirkálórakétája.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

