Rohamra indultak az orosz páncélosok, de ami ezután történt, arra senki sem számított
Portfolio
Az orosz-ukrán háborúban egyre ritkábban látott, hatalmas páncélozott hadoszlop rontott neki az ukrán állásoknak, ezúttal azonban a puszta túlerő győzött – az ukrán haderő csak a járműoszlop felét volt képes megsemmisíteni.

Orosz páncélozott járművek tömkelege zúdult az ukrán állásokra Sahove-Volodimirivka közelében, Moszkva körülbelül 40 páncélozott járművet vetett be a támadásban, köztük tankokat és gyalogsági harci járműveket is.

Ez egyébként már egyre ritkább az orosz-ukrán háborúban, több beszámoló is arról szól, hogy párokban, néhány fős csapatokban mozognak Putyin katonái, pontosan a drónok jelentette veszély miatt. Oroszországnak ráadásul számolnia kell a fogyatkozó harckocsikkal is.

A mostani támadás veszteségei is súlyosak: a drónfelvétel alapján Moszkva 107 halottat, 51 sebesültet hagyott a csatatéren, miközben

elveszített 3 tankot, 16 gyalogsági harcjárművet, 1 páncélozott vontatójárművet, valamint 41 civil motorkerékpárt és 2 autót.

Ennek ellenére – hívják fel elemzők a figyelmet az esetre – a páncélosok fele elérte a kijelölt célpontot – vagyis a támadás sikeres volt. Ellentétben sok, hasonló jellegű, értelmetlen, és élőerőt, harcjárművet egyaránt pazarló rohammal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

