Rohamra indultak az orosz páncélosok, de ami ezután történt, arra senki sem számított

Orosz páncélozott járművek tömkelege zúdult az ukrán állásokra Sahove-Volodimirivka közelében, Moszkva körülbelül 40 páncélozott járművet vetett be a támadásban, köztük tankokat és gyalogsági harci járműveket is.
Ez egyébként már egyre ritkább az orosz-ukrán háborúban, több beszámoló is arról szól, hogy párokban, néhány fős csapatokban mozognak Putyin katonái, pontosan a drónok jelentette veszély miatt. Oroszországnak ráadásul számolnia kell a fogyatkozó harckocsikkal is.
A mostani támadás veszteségei is súlyosak: a drónfelvétel alapján Moszkva 107 halottat, 51 sebesültet hagyott a csatatéren, miközben
elveszített 3 tankot, 16 gyalogsági harcjárművet, 1 páncélozott vontatójárművet, valamint 41 civil motorkerékpárt és 2 autót.
Ennek ellenére – hívják fel elemzők a figyelmet az esetre – a páncélosok fele elérte a kijelölt célpontot – vagyis a támadás sikeres volt. Ellentétben sok, hasonló jellegű, értelmetlen, és élőerőt, harcjárművet egyaránt pazarló rohammal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
