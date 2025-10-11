  • Megjelenítés
Súlyos hibát követhetett el az orosz légierő – Odaveszett a legjobb harci helikopterük
Súlyos hibát követhetett el az orosz légierő – Odaveszett a legjobb harci helikopterük

Elvesztett az orosz légierő egy Ka-52-es harci helikoptert, Moszkva legjobb katonai helikopterét – jelentette az orosz „Fighterbomber” Telegram-csatorna.

Az orosz légierő vezetésével jó kapcsolatot ápoló volt bombázótiszt számolt be egy újabb Ka-52-es harci helikopter elvesztéséről. Az eset körülményeiről egyelőre kevés szivárgott ki, de hivatalosan

„balesetben” veszett oda az „Alligator”.

A Kamov által gyártott katonai helikopter Oroszország legjobb harci helikoptere – ugyanakkor a jelenlegi információk szerint nagyon kevés áll Moszkva rendelkezésére. Az Oryx portál 64 elvesztett forgószárnyast tart számon (ez lehet a 65.). Ez már jóval több, mint a háború előtti készlet kétharmada – ráadásul hivatalosan újabb példányok átadásáról sincs információ.

Pedig a Ka-52-es kifejezetten jó helikopternek minősül – hírnevét pont a 2023-as ukrán ellentámadás megállításának köszönheti.

Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

