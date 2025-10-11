  • Megjelenítés
Súlyos információ derült ki Oroszország haditengerészeti csúcsfegyveréről - Lényegében megbénított egy egész hadiflottát
India súlyos problémákkal szembesült az orosz MiG-29K vadászgépek fedélzeti radarrendszereivel kapcsolatban, amelyek megbízhatósága messze elmaradt a szerződésben ígértektől, gyakorlatilag harcképtelenné téve a repülőgép-hordozóra telepített vadászgépflottát - tudósított a Defence Express.

A Black Mirror hackercsoport által kiszivárogtatott Rosztek dokumentumok szerint az oroszok félrevezették Indiát a Zsuk-ME repülőgép-fedélzeti radar megbízhatóságával kapcsolatban. A meghibásodások közötti átlagos időtartam (MTBF) a szerződésben előírt

150 óra helyett 2016-ra 97 órára, 2017 közepére pedig már 60 órára csökkent.

A javítási igények közötti átlagos időtartam (MTBD) még drasztikusabb eltérést mutatott: a szerződésben rögzített 120 óra helyett 2016-ban mindössze 20 óra volt. Ez lényegében azt jelenti, hogy India haditengerészeti légiereje szinte folyamatosan problémákkal küzdött az orosz MiG-29K rendszereinek gyenge minősége miatt.

A kiszivárgott dokumentumok szerint az oroszok a repülési erőforrás-számításokba olyan MiG-29K repülőgépeket is beleszámítottak, amelyekbe csak radar-makettet szereltek, így mesterségesen javítva a megbízhatósági mutatókat és félrevezetve a vásárlót.

Bár a felek között folyamatos tárgyalások zajlottak a helyzet orvoslására, és több korszerűsítést is végrehajtottak, ezek csak átmeneti javulást eredményeztek. A dokumentumokból az is kiderül, hogy 2019-ben az indiai haditengerészet visszavonta a Zsuk-ME radarrendszer tanúsítványát.

A MiG-29K/KUB vadászgépek általános üzemképessége mindössze 15-47% között mozgott a teljes flottán belül, főként a szerkezeti hibák, hajtóműproblémák és elektronikai meghibásodások miatt.

Az ukrán portál szerint ezek alapján érthető, miért döntött végül az indiai haditengerészet a francia Rafale M vadászgépek beszerzése mellett. Úgy tűnik, hogy Oroszország is belátta, hogy a haditengerészeti repülőgépek területén már nem tudja meggyőzni Indiát, miközben más területeken továbbra is próbál előrelépni, például a Szu-57E vadászgépek teljes lokalizációját szorgalmazva.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

