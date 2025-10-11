  • Megjelenítés
Terjed a Trump-modell: katonák jelentek meg Memphis utcáin, retteghetnek a bűnözők
Terjed a Trump-modell: katonák jelentek meg Memphis utcáin, retteghetnek a bűnözők

Nemzeti Gárdista egységek kezdték meg járőrözésüket Memphisben, a helyi rendőrséggel együttműködésben. A katonák egy Trump elnök által létrehozott szövetségi bűnüldözési munkacsoport részeként érkeztek a városba, viszont bevetésüket nem Trump, hanem a helyi kormányzó rendelte el - számolt be a NPR.

A munkacsoport, amely több szövetségi ügynökség tagjait foglalja magába, a múlt héten kezdte meg működését. A Trump-adminisztráció korábban úgy jellemezte Memphist, mint olyan várost, amely

hatalmas mértékű erőszakos bűnözéstől szenved, ami meghaladta a helyi kormányzat hatékony reagálási képességét".

Cerelyn "CJ" Davis memphisi rendőrfőnök keddi városi tanácsi bizottsági ülésen elmondta, hogy kisszámú gárdista már korábban is a városban tartózkodott tervezési és logisztikai célokból. Egyelőre nem világos, pontosan hány katonát vezényelnek a Tennessee állam második legnagyobb városába és mely területekre.

Memphisben a Nemzeti Gárda a kormányzó parancsnoksága alatt működik, ami eltér más városok gyakorlatától.

Kaliforniában, Oregonban és Illinois-ban a gárdistákat a Trump-adminisztráció aktiválta, amit az állami és helyi tisztviselők bíróságon támadtak meg - itt viszont a helyi kormányzó döntött erről.

Trump a memphisi bűnüldözési munkacsoportot a washingtoni kezdeményezés "másolatának" nevezte, ahol augusztus óta állomásoznak csapatok, főként járőrözési és városszépítési feladatokkal megbízva.

Az elnöki utasítás szerint a munkacsoport prioritásai a bűnözés csökkentése, a bevándorlási törvények betartatása, a helyi rendőrség támogatása a toborzásban és képzésben, valamint a különböző bűncselekményekkel szembeni "szigorú fellépés" koordinálása. A dokumentum azt is jelezte, hogy szükség esetén más államokból is mozgósíthatnak további gárdistákat.

A munkacsoport 13 amerikai ügynökség személyzetét foglalja magába, köztük az FBI, a Kábítószer-ellenes Hivatal és az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ügyi Hivatal munkatársait.

