Trumppal egyeztet Zelenkszij!

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője szombat délután a közösségi médiában jelentette be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenleg Donald Trump amerikai elnökkel beszél.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
