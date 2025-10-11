  • Megjelenítés
Trumppal egyeztet Zelenkszij!
Trumppal egyeztet Zelenkszij!

Zelenszkij ukrán elnök telefonbeszélgetést folytat Donald Trump amerikai elnökkel.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője szombat délután a közösségi médiában jelentette be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenleg Donald Trump amerikai elnökkel beszél.

