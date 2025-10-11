  • Megjelenítés
Vége van: leállnak a nemzetközi kereskedelmet megbénító terroristák – Fellélegezhet Európa
Vége van: leállnak a nemzetközi kereskedelmet megbénító terroristák – Fellélegezhet Európa

Átfogó tűzszünetet hirdettek a Vörös-tenger kereskedelmi forgalmát megbénító jemeni húszi lázadók – írta meg a TASZSZ hírügynökség.

Abdel Malik al-Húszi, a mozgalom vezetője bejelentette:

beszüntetik a támadásokat a Vörös-tenger hajóforgalma és Izrael ellen is,

egészen addig, amíg a zsidó állam tartja magát a gázai tűzszüneti megállapodáshoz.

A jemeni lázadók 2023 novembere óta több mint 100, zömében Európa és Kína közt közlekedő kereskedelmi hajót támadtak meg, ebből legalább kettő elsüllyedt. A húszi fenyegetés miatt számos kereskedelmi vállalat döntött úgy, hogy inkább elkerülik a Vörös-tengert és a Szuezi-csatornát és inkább Dél-Afrika partjai felé hajóznak tovább, jelentősen megnövelve ezzel az Ázsia és Európa közti kereskedelem költségeit és biztosítási díjait.

Címlapkép forrása: Al-Joumhouriah channel via Getty Images

