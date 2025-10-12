Elbüszkélkedtek az oroszok a legújabb dróngyilkos játékszerükkel - Aztán megkérkeztek az ukrán drónok

A rádió és GPS jelek zavarására szolgáló elektronikus harcászati eszközök jelentik napjainkban a drónvédelem valószínűleg leghatékonyabb szegmensét. Az orosz katonák is büszkén mutogatták az új fegyvert, csak valószínűleg elfelejtették bekapcsolni. Az eredmény borítékolható.

Az orosz-ukrán háború lassan négy éve alatt egyértelműen a drónok váltak a harcoló felek legveszedelmesebb fegyvereivé. A gyakran filléres eszközök, valamint a leszerelésükre szolgáló fegyverek sosem látott tempóban fejlődnek, most viszont nagyon úgy néz ki, hogy a drónok nyerték meg a párviadalt.

A Telegramon és X-en terjedő videón az orosz katonák a legújabb elektronikus zavarórendszerükkel próbálnak eldicsekedni, egy rövid vágás után látszik, hogy korai volt az öröm, a drágának kinéző zavaróberendezés az azt hordozó kocsival együtt lángokban áll.

Russians: Check out our new expensive EW system! All Ukrainian drones are f*cked! 5 minutes later: Never mind. We no longer have our new expensive EW system. pic.twitter.com/nZiZAEYd4e https://t.co/nZiZAEYd4e — Natalka (@NatalkaKyiv) October 11, 2025

Elképzelhető, hogy a videó készítése közben a katonák nem kapcsolták be a rendszert, ahogyan az is, hogy egy ilyen eszközök által nem zavarható optikai kábeles drón találta meg a berendezést.

Azt egyébként az ukrán fegyveres erők is elismerik, hogy az orosz zavaróberendezések egyébként jól működnek, így arra, hogy egyszerűen besült az EW-rendszer aránylag kicsi az esély.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images