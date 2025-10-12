Érik a világrekord: választást tartanak az országban, ahol 92 éves a legesélyesebb jelölt

Az államfői tisztséget 1982 óta betöltő Biyának 11 kihívója van, köztük egy nő is.
A mintegy 30 milliós közép-afrikai országban nyolcmillió regisztrált szavazó van, az eredményeket várhatóan két héttel a választás után teszik közzé.
Kamerunban legutóbb 2018-ban tartottak elnökválasztást, amelyet Biya nyert a voksok 71 százalékával.
A mostani választás egyik esélyesének Bello Bouba Maigari egykori miniszterelnököt, illetve Issa Tchiroma Bakary volt kormányszóvivő és munkaügyi minisztert tartják.
Biya számos kritikával nézett szembe az elmúlt években, részben azért, mert hajlott kora ellenére nem hajlandó visszavonulni a politikától, részben pedig az országot súlytó korrupció miatt.
Kamerun egykor német gyarmat volt, az első világháborút követően Franciaország és az Egyesült Királyság osztotta fel egymás között, majd végül 1960-ban vált függetlenné. Az országban 2017-ben harcok törtek ki az angolul és a franciául beszélő régiók között, a konfliktusban legkevesebb 6500-an haltak meg. Kamerun északi részében emellett a nigériai Boko Haram iszlamista terrorszervezet is több támadást hajtott végre.
Az országban súlyos problémát jelent a korrupció, a fiatalok növekvő munkanélküliségi rátája, az emelkedő élelmiszerárak és a fejletlen infrastruktúra.
A lakosság mintegy 60 százaléka 25 év alatti.
Címlapkép forrása: Lintao Zhang/Getty Images
