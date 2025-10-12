  • Megjelenítés
FONTOS Így diktálja a tempót a Portfolio minden színtéren - Hatalmas hullámokat indítottunk
Érik a világrekord: választást tartanak az országban, ahol 92 éves a legesélyesebb jelölt
Globál

Érik a világrekord: választást tartanak az országban, ahol 92 éves a legesélyesebb jelölt

MTI
Elnökválasztás kezdődött vasárnap Kamerunban, az indulók között van a hivatalban lévő államfő is, a világ legidősebb elnökének számító, 92 éves Paul Biya.

Az államfői tisztséget 1982 óta betöltő Biyának 11 kihívója van, köztük egy nő is.

A mintegy 30 milliós közép-afrikai országban nyolcmillió regisztrált szavazó van, az eredményeket várhatóan két héttel a választás után teszik közzé.

Kamerunban legutóbb 2018-ban tartottak elnökválasztást, amelyet Biya nyert a voksok 71 százalékával.

A mostani választás egyik esélyesének Bello Bouba Maigari egykori miniszterelnököt, illetve Issa Tchiroma Bakary volt kormányszóvivő és munkaügyi minisztert tartják.

Biya számos kritikával nézett szembe az elmúlt években, részben azért, mert hajlott kora ellenére nem hajlandó visszavonulni a politikától, részben pedig az országot súlytó korrupció miatt.

Kamerun egykor német gyarmat volt, az első világháborút követően Franciaország és az Egyesült Királyság osztotta fel egymás között, majd végül 1960-ban vált függetlenné. Az országban 2017-ben harcok törtek ki az angolul és a franciául beszélő régiók között, a konfliktusban legkevesebb 6500-an haltak meg. Kamerun északi részében emellett a nigériai Boko Haram iszlamista terrorszervezet is több támadást hajtott végre.

Az országban súlyos problémát jelent a korrupció, a fiatalok növekvő munkanélküliségi rátája, az emelkedő élelmiszerárak és a fejletlen infrastruktúra.

A lakosság mintegy 60 százaléka 25 év alatti.

Kapcsolódó cikkünk

Vége van: leállnak a nemzetközi kereskedelmet megbénító terroristák – Fellélegezhet Európa

Küszöbön az újabb háború: már ropognak a fegyverek, súlyos vád mentén kezdődhet a katonai invázió

Címlapkép forrása: Lintao Zhang/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2237267474
Globál
Nem csitulnak a kedélyek a konfliktuszónában - Bosszúhadjáratot indított a legsötétebb rezsim
Pénzcentrum
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility