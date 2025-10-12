Hétfő hajnalban engedik szabadon a 20 izraeli túszt

Hétfő hajnalban szabadulhatnak az izraeli túszok – jelentette be Shosh Bedrosian, az izraeli kormány szóvivője. A 20 életben lévő túszt egyszerre engedik szabadon, a Vöröskereszt közreműködésével, írja a Sky.

A tervek szerint mind a 20 életben lévő túszt egy időben adják át a Vöröskeresztnek, hat-nyolc járművel, „mindenfajta propagandisztikus Hamasz-bemutató nélkül”.

A túszokat ezután izraeli ellenőrzés alatt álló gázai területekre szállítják, majd dél-Izraelbe, ahol újra találkozhatnak családjaikkal.

Az izraeli hatóságok orvosi egységeket is készenlétbe helyeztek, hogy azonnali ellátást biztosítsanak, ha bármelyik túsz sürgős kezelésre szorul.

Bedrosian hozzátette: az ország egésze gyászolja azokat a túszokat, akik fogságban haltak meg, és gondoskodnak róla, hogy megfelelő zsidó temetést kapjanak.

Címlapkép forrása: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images