  • Megjelenítés
Hétfő hajnalban engedik szabadon a 20 izraeli túszt
Globál

Hétfő hajnalban engedik szabadon a 20 izraeli túszt

Portfolio
Hétfő hajnalban szabadulhatnak az izraeli túszok – jelentette be Shosh Bedrosian, az izraeli kormány szóvivője. A 20 életben lévő túszt egyszerre engedik szabadon, a Vöröskereszt közreműködésével, írja a Sky.

Shosh Bedrosian izraeli kormányszóvivő közölte, hogy a túszok szabadon bocsátása hétfő hajnalban várható.

A tervek szerint mind a 20 életben lévő túszt egy időben adják át a Vöröskeresztnek, hat-nyolc járművel, „mindenfajta propagandisztikus Hamasz-bemutató nélkül”.

A túszokat ezután izraeli ellenőrzés alatt álló gázai területekre szállítják, majd dél-Izraelbe, ahol újra találkozhatnak családjaikkal.

Az izraeli hatóságok orvosi egységeket is készenlétbe helyeztek, hogy azonnali ellátást biztosítsanak, ha bármelyik túsz sürgős kezelésre szorul.

Bedrosian hozzátette: az ország egésze gyászolja azokat a túszokat, akik fogságban haltak meg, és gondoskodnak róla, hogy megfelelő zsidó temetést kapjanak.

Kapcsolódó cikkünk

Épphogy elhalgattak a fegyverek, Izrael máris fenyegetőzik: „ha kell, folytatjuk a háborút”

Hatalmas elismertést kapott Donald Trump: megoldhatatlan konfliktust zárt le az amerikai elnök

Történelmi siker Donald Trumptól: lehet, hogy tényleg sikerült lezárni egy nagyon régóta húzódó háborút

Bejelentette Donald Trump: "történelmi" áttörés született a háború befejezéséről, indul a béketerv első fázisa

Végre-valahára pontot tehetünk a pusztító háború végére – Ezzel kerül Trump célegyenesbe egy béke Nobel-díjhoz?

Címlapkép forrása: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dmitry Peskov
Globál
Kreml: Moldova súlyos hibát követ el, ha Oroszországot ellenségnek tekinti
Pénzcentrum
Rengetegen vásárolnak ezekben a "szegényboltokban": sokat tudnak spórolni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility