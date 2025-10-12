Kiderült az igazság: egy karibi szigetről érkezik a legtöbb zsoldos Oroszországba

Kuba cáfolja az amerikai állításokat, miszerint a szigetország katonái harcolnának Oroszország oldalán Ukrajnában. Havanna nyilvánosságra hozta a zsoldostevékenység miatt indított büntetőeljárások jegyzőkönyveit is - írja a Reuters.

A kubai külügyminisztérium szombati közleményében alaptalannak nevezte az Egyesült Államok azon állításait, hogy kubai csapatok harcolnának Ukrajnában. A kommunista vezetésű szigetország, amely nyíltan Oroszország mellett foglalt állást az ukrajnai konfliktusban, egyúttal békétárgyalásokat is sürget.

A kubai katonák ukrajnai jelenlétéről szóló hírek először 2023-ban jelentek meg. Havanna később megerősítette, hogy ezek a kubaiak zsoldosként tevékenykedtek.

2023 és 2025 között kilenc büntetőeljárás indult a kubai bíróságokon zsoldos tevékenység vádjával, összesen 40 vádlott ellen

- áll a szombati közleményben. "Nyolc esetben már megtartották a tárgyalást, amelyek közül öt eljárás 26 vádlott elítélésével zárult, 5-14 év közötti börtönbüntetésekkel. Három eljárásban még várják a bíróság döntését, egy ügy pedig tárgyalásra vár."

Az amerikai külügyminisztérium ezzel szemben azt állítja, hogy Észak-Korea után Kuba biztosítja a legtöbb katonát az ukrajnai harcokhoz Oroszországnak.

A becslések szerint 1000 és 5000 között van azon kubaiak száma, akik az orosz fegyveres erők kötelékében szolgálnak.

A kubai külügyminisztérium közleménye szerint "Kuba nem vesz részt az ukrajnai fegyveres konfliktusban, és nem küld katonai személyzetet sem oda, sem más országba". A minisztérium elismerte, hogy nem tudja, hány állampolgára vesz részt a konfliktus bármelyik oldalán, de hangsúlyozta, hogy "zéró toleranciát tanúsít a zsoldos tevékenységgel, emberkereskedelemmel és állampolgárainak más országokban zajló fegyveres konfliktusokban való részvételével szemben".

