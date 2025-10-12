  • Megjelenítés
Kreml: Moldova súlyos hibát követ el, ha Oroszországot ellenségnek tekinti
Kreml: Moldova súlyos hibát követ el, ha Oroszországot ellenségnek tekinti

Éles bírálatot fogalmazott meg a Kreml szóvivője Moldova új katonai stratégiájával kapcsolatban. Dmitrij Peszkov szerint súlyos hibát követ el a kis ország vezetése, amikor Oroszországot nevezi fő fenyegetésnek, és Moszkva rovására próbál közeledni Európához, írja a TASZSZ.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki szóvivő szerint

a moldovai vezetés komoly hibát követ el azzal, hogy Oroszországot ellenségként kezeli, miközben szorosabb kapcsolatokat épít az Európai Unióval.

Peszkov a TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette, hogy

Moldova konfrontatív és barátságtalan irányt vett Moszkvával szemben, ami szerinte nem szolgálja az ország érdekeit.


A szóvivő emlékeztetett:

egy ország már elkövette ezt a hibát, és nem hozott semmi jót számára

- utalva ezzel feltehetően Ukrajnára.

A moldovai kormány október 8-án hagyta jóvá új, 2035-ig szóló katonai stratégiáját, amely Oroszországot nevezi meg a köztársaság fő biztonsági fenyegetéseként.

