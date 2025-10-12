  • Megjelenítés
Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Globál

Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Portfolio
Heves harcok dúlnak a harkivi Kupjanszk utcáin, az oroszok támadási üteme viszont egy kicsit lassult az elmúlt napokban. Úgy néz ki, az orosz erők Donyeck északi részében, Sziverszk és Liman térségében támadnak - Sziverszknél lassan zárul az oroszok műveleti ollója, a várost be akarják keríteni. A Kreml közben ismét elkezdett arról kommunikálni, hogy békülni szeretnének, valószínűleg azért, hogy eltántorítsák Donald Trump amerikai elnököt attól, hogy Tomahawk cirkálórakétákat adjon Ukrajnának. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.
Megosztás

Vasárnapi híreink

Vasárnapi hírfolyamunk itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

Lépni sem lehet az orosz drónoktól, szuperfegyvert kaphat szövetségesétől Kijev - Háborús híreink vasárnap

Megosztás

Súlyos információ derült ki Oroszország haditengerészeti csúcsfegyveréről - Lényegében megbénított egy egész hadiflottát

India súlyos problémákkal szembesült az orosz MiG-29K vadászgépek fedélzeti radarrendszereivel kapcsolatban, amelyek megbízhatósága messze elmaradt a szerződésben ígértektől, gyakorlatilag harcképtelenné téve a repülőgép-hordozóra telepített vadászgépflottát - tudósított a Defence Express.

Tovább a cikkhez
Súlyos információ derült ki Oroszország haditengerészeti csúcsfegyveréről - Lényegében megbénított egy egész hadiflottát
Megosztás

Orosz katonák bukkantak fel Észtország határánál - Azonnal lépett a balti állam

Fegyveres orosz katonák jelentek meg az észtországi Saatse Boot („Saatsei csizma.”) területén, ami miatt a rendőrség ideiglenesen lezárta a csizmaalakú orosz területen áthaladó útvonalat - tudósított az err.ee.

Tovább a cikkhez
Orosz katonák bukkantak fel Észtország határánál - Azonnal lépett a balti állam
Megosztás

Csapatok gyülekeznek a NATO határánál: teljes harckészültséget rendelt el Oroszország szövetségese

Fehéroroszország teljes harckészültségbe helyezte fegyveres erőit, és nagyszabású ellenőrzést indított, amely több parancsnoki szintet és egységet érint - számolt be a Defence Express.

Tovább a cikkhez
Csapatok gyülekeznek a NATO határánál: teljes harckészültséget rendelt el Oroszország szövetségese
Megosztás

Hatalmas haderő épült volna Oroszország szomszédjában - Most úgy tűnik, szinte használhatatlan az összes csúcsfegyver

Lengyelországban ismételten nincs elegendő pénz arra, hogy megrendeljék a Csun-mo (Homar-K) rakéta-sorozatvetőkhöz szükséges lőszert, holott több száz ilyen eszköze van a lengyel fegyveres erőknek. Ráadásul nem ez az első alkalom, korábban az F-35-ös lopakodó vadászgépek nem kapták meg a szükséges rakétákat – írja a Militarnyi Mariusz Blaszczak friss bejegyzése alapján.

Tovább a cikkhez
Hatalmas haderő épült volna Oroszország szomszédjában - Most úgy tűnik, szinte használhatatlan az összes csúcsfegyver
Megosztás

Ritka videó: lecsapott Oroszország lopakodó cirkálórakétája, Ukrajna bevetette az APKWS-t

Friss videót osztott meg az ukrán védelmi minisztérium, amelyen egy Vampire légvédelmi rendszer semmisített meg egy alacsonyan repülő cirkálórakétát, mindössze egy lézerirányítású APKWS-sel.

Tovább a cikkhez
Ritka videó: lecsapott Oroszország lopakodó cirkálórakétája, Ukrajna bevetette az APKWS-t
Megosztás

Súlyos hibát követhetett el az orosz légierő – Odaveszett a legjobb harci helikopterük

Elvesztett az orosz légierő egy Ka-52-es harci helikoptert, Moszkva legjobb katonai helikopterét – jelentette az orosz „Fighterbomber” Telegram-csatorna.

Tovább a cikkhez
Súlyos hibát követhetett el az orosz légierő – Odaveszett a legjobb harci helikopterük
Megosztás

Rohamra indultak az orosz páncélosok, de ami ezután történt, arra senki sem számított

Az orosz-ukrán háborúban egyre ritkábban látott, hatalmas páncélozott hadoszlop rontott neki az ukrán állásoknak, ezúttal azonban a puszta túlerő győzött – az ukrán haderő csak a járműoszlop felét volt képes megsemmisíteni.

Tovább a cikkhez
Rohamra indultak az orosz páncélosok, de ami ezután történt, arra senki sem számított
Megosztás

Minden bizodalmát Oroszországba helyezte az EU-s tagjelölt - Csúnya pofont kapott Moszkvától

Aleksandar Vucic szerb elnök kijelentette, rendkívül csalódott az orosz gázszerződés rövid időtartama miatt, mivel Szerbia amerikai szankciókat is bevállalt az orosz szállítások érdekében, Moszkva mégsem honorálta ezt megfelelő ajánlattal - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Minden bizodalmát Oroszországba helyezte az EU-s tagjelölt - Csúnya pofont kapott Moszkvától
Megosztás

Képességei határán billeg Oroszország? Friss jelentés mond lesújtó véleményt az orosz haderő állapotáról

Egyfajta fordulóponthoz, mérföldkőhöz közelit Oroszország ukrajnai háborúja, a legfrissebb műholdképekből dolgozó OSINT-elemzők ugyanis állítják: Moszkva már alig, vagy egyáltalán nem rendelkezik jó állapotban lévő, szabad ég alatt tárolt harckocsival. Ez pontosan az a helyzet, amire lényegében senki sem számított 2022 februárjában, amikor Vlagyimir Putyin elindította villámoffenzíváját Kijev, és egész Ukrajna ellen. De miért is különleges pillanat a „jó” állapotú harckocsik kinullázódása, milyen következményekkel járhat ez Moszkva számára, és hogyan befolyásolja a frontvonal alakulását? Ennek jártunk utána.

Tovább a cikkhez
Képességei határán billeg Oroszország? Friss jelentés mond lesújtó véleményt az orosz haderő állapotáról
Megosztás

Trumppal egyeztet Zelenkszij!

Zelenszkij ukrán elnök telefonbeszélgetést folytat Donald Trump amerikai elnökkel.

Tovább a cikkhez
Trumppal egyeztet Zelenkszij!
Megosztás

Ukrajna messze az orosz határon túl csapott le: óriási finomítót találtak el

Ukrajna szombaton megtámadta a Bashneft kőolaj-feldolgozó egységét, az oroszországi Ufa városában - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Ukrajna messze az orosz határon túl csapott le: óriási finomítót találtak el
Megosztás

Orosz dróncsapások miatt több mint negyven településen nincs áram Odessza megyében

Szombatra virradóra az orosz erők dróntámadást intéztek a dél-ukrajnai Odessza megye energetikai infrastruktúrája ellen, 44 település maradt áramellátás nélkül - közölte az UNIAN hírügynökséggel a megyei ügyészi hivatal.

A közlés szerint egy 47 éves nő megsebesült a támadásban, kórházba szállították, Az ügyészség közölte, hogy háborús bűncselekmény címén eljárást indítottak. Vjacseszlav Csausz, az észak-ukrajnai Csernyihiv megye kormányzója pedig azt közölte, hogy orosz dróntalálat érte az egyik szerelőbrigád járművét, akik az energetikai létesítmények elleni orosz légicsapások utáni helyreállítási munkákat végezték a régióban. A tisztségviselő szavai szerint a dróntalálat után a jármű kigyulladt, majd újabb orosz csapás érte a területet, amely a vállalat egy másik autóját találta el. A helyszínen egy szakember életét vesztette, további négyet sérülésekkel szállítottak kórházba. Később egy újabb energetikai szakember is meghalt a kórházban. Csausz hozzátette, hogy az orosz erők a helyszínre érkező helyi tűzoltóegységet is tűz alá vették. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 78 drónnal támadta meg Ukrajnát, a légvédelem ebből 54-et semmisített meg, hat helyszínen azonban 21 csapásmérő drón találatát rögzítették.

(MTI)

Megosztás

Itt a nagy bejelentés: erős választ küldött a NATO keménymagja Putyinnak

Nagy-Britannia bejelentette, hogy két RAF repülőgép 12 órás küldetést hajtott végre az Egyesült Államok és a NATO erőivel közösen az orosz határ mentén, miután több orosz drón és repülőgép megsértette a NATO légterét.

Tovább a cikkhez
Itt a nagy bejelentés: erős választ küldött a NATO keménymagja Putyinnak
Megosztás

Hibrid háború Európában: zúgolódnak a németek, vannak, akik már fegyverhez nyúlnának

A német légitársaságok határozott politikai fellépést, a repülőterek körül röpködő ismeretlen (vélhetően orosz) drónok lelövését követelik - közölte a Spiegel.

Tovább a cikkhez
Hibrid háború Európában: zúgolódnak a németek, vannak, akik már fegyverhez nyúlnának
Megosztás

Magas rangú áruló lehet az orosz hadseregben: megkapták az ukránok a támadási terveket, bedőlt az egész offenzíva

Valaki az orosz 82-es számú gépesített dandár sorai közül átadta a Vovcsanszk elleni katonai művelet terveit az ukránoknak, ennek köszönhetően napokkal a támadás kezdete előtt tudtak róla a térség védői, hogy az oroszok jönni fognak – írta meg az ukrán RBK.

Tovább a cikkhez
Magas rangú áruló lehet az orosz hadseregben: megkapták az ukránok a támadási terveket, bedőlt az egész offenzíva
Megosztás

Kijevben sikerült helyreállítani az áramellátást

A tegnapi orosz támadás után átmenetileg az egész városban elment az áram, a helyi szervek mára szinte teljesen helyreállították az áramszolgáltatást. Egyes városnegyedekben átmeneti áramszünetek merülhetnek fel, de a város nagy részében stabil a szolgáltatás.

(RBK)

Megosztás

Fotók: lerántotta a leplet legerősebb fegyveréről Oroszország szövetségese – Ez a rakéta még Amerikára is veszélyes

Katonai parádét tartott tegnap Észak-Korea, a Koreai Munkapárt megalakulásának 80. évfordulóját ünnepelve. A rendezvényen feltűnt az ország legerősebb fegyvere, a Hvaszong-20-as interkontinentális ballisztikus rakéta.

Tovább a cikkhez
Fotók: lerántotta a leplet legerősebb fegyveréről Oroszország szövetségese – Ez a rakéta még Amerikára is veszélyes
Megosztás

Volgográdot támadta Ukrajna

Átfogó ukrán dróntámadás érte ma reggel Oroszországot: 42 légi eszköz elfogását jelentette az orosz védelmi tárca.

A támadás epicentruma Volgográd régió volt, itt 19 UAV-t fogott el az orosz légvédelem, de Rosztov, Uljanovszk és Voronyezs térségében is lőttek le pilóta nélküli repülőgépeket.

Megosztás

Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva elsöprő támadást indított – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna Bradley apc orosz-ukrán háború
Globál
Lépni sem lehet az orosz drónoktól, szuperfegyvert kaphat szövetségesétől Kijev - Háborús híreink vasárnap
Pénzcentrum
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility