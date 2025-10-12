Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Vasárnapi híreink
Vasárnapi hírfolyamunk itt olvasható:
Súlyos információ derült ki Oroszország haditengerészeti csúcsfegyveréről - Lényegében megbénított egy egész hadiflottát
India súlyos problémákkal szembesült az orosz MiG-29K vadászgépek fedélzeti radarrendszereivel kapcsolatban, amelyek megbízhatósága messze elmaradt a szerződésben ígértektől, gyakorlatilag harcképtelenné téve a repülőgép-hordozóra telepített vadászgépflottát - tudósított a Defence Express.
Orosz katonák bukkantak fel Észtország határánál - Azonnal lépett a balti állam
Fegyveres orosz katonák jelentek meg az észtországi Saatse Boot („Saatsei csizma.”) területén, ami miatt a rendőrség ideiglenesen lezárta a csizmaalakú orosz területen áthaladó útvonalat - tudósított az err.ee.
Csapatok gyülekeznek a NATO határánál: teljes harckészültséget rendelt el Oroszország szövetségese
Fehéroroszország teljes harckészültségbe helyezte fegyveres erőit, és nagyszabású ellenőrzést indított, amely több parancsnoki szintet és egységet érint - számolt be a Defence Express.
Hatalmas haderő épült volna Oroszország szomszédjában - Most úgy tűnik, szinte használhatatlan az összes csúcsfegyver
Lengyelországban ismételten nincs elegendő pénz arra, hogy megrendeljék a Csun-mo (Homar-K) rakéta-sorozatvetőkhöz szükséges lőszert, holott több száz ilyen eszköze van a lengyel fegyveres erőknek. Ráadásul nem ez az első alkalom, korábban az F-35-ös lopakodó vadászgépek nem kapták meg a szükséges rakétákat – írja a Militarnyi Mariusz Blaszczak friss bejegyzése alapján.
Ritka videó: lecsapott Oroszország lopakodó cirkálórakétája, Ukrajna bevetette az APKWS-t
Friss videót osztott meg az ukrán védelmi minisztérium, amelyen egy Vampire légvédelmi rendszer semmisített meg egy alacsonyan repülő cirkálórakétát, mindössze egy lézerirányítású APKWS-sel.
Súlyos hibát követhetett el az orosz légierő – Odaveszett a legjobb harci helikopterük
Elvesztett az orosz légierő egy Ka-52-es harci helikoptert, Moszkva legjobb katonai helikopterét – jelentette az orosz „Fighterbomber” Telegram-csatorna.
Rohamra indultak az orosz páncélosok, de ami ezután történt, arra senki sem számított
Az orosz-ukrán háborúban egyre ritkábban látott, hatalmas páncélozott hadoszlop rontott neki az ukrán állásoknak, ezúttal azonban a puszta túlerő győzött – az ukrán haderő csak a járműoszlop felét volt képes megsemmisíteni.
Minden bizodalmát Oroszországba helyezte az EU-s tagjelölt - Csúnya pofont kapott Moszkvától
Aleksandar Vucic szerb elnök kijelentette, rendkívül csalódott az orosz gázszerződés rövid időtartama miatt, mivel Szerbia amerikai szankciókat is bevállalt az orosz szállítások érdekében, Moszkva mégsem honorálta ezt megfelelő ajánlattal - írta meg a Bloomberg.
Képességei határán billeg Oroszország? Friss jelentés mond lesújtó véleményt az orosz haderő állapotáról
Egyfajta fordulóponthoz, mérföldkőhöz közelit Oroszország ukrajnai háborúja, a legfrissebb műholdképekből dolgozó OSINT-elemzők ugyanis állítják: Moszkva már alig, vagy egyáltalán nem rendelkezik jó állapotban lévő, szabad ég alatt tárolt harckocsival. Ez pontosan az a helyzet, amire lényegében senki sem számított 2022 februárjában, amikor Vlagyimir Putyin elindította villámoffenzíváját Kijev, és egész Ukrajna ellen. De miért is különleges pillanat a „jó” állapotú harckocsik kinullázódása, milyen következményekkel járhat ez Moszkva számára, és hogyan befolyásolja a frontvonal alakulását? Ennek jártunk utána.
Trumppal egyeztet Zelenkszij!
Zelenszkij ukrán elnök telefonbeszélgetést folytat Donald Trump amerikai elnökkel.
Ukrajna messze az orosz határon túl csapott le: óriási finomítót találtak el
Ukrajna szombaton megtámadta a Bashneft kőolaj-feldolgozó egységét, az oroszországi Ufa városában - írja a Bloomberg.
Orosz dróncsapások miatt több mint negyven településen nincs áram Odessza megyében
Szombatra virradóra az orosz erők dróntámadást intéztek a dél-ukrajnai Odessza megye energetikai infrastruktúrája ellen, 44 település maradt áramellátás nélkül - közölte az UNIAN hírügynökséggel a megyei ügyészi hivatal.
A közlés szerint egy 47 éves nő megsebesült a támadásban, kórházba szállították, Az ügyészség közölte, hogy háborús bűncselekmény címén eljárást indítottak. Vjacseszlav Csausz, az észak-ukrajnai Csernyihiv megye kormányzója pedig azt közölte, hogy orosz dróntalálat érte az egyik szerelőbrigád járművét, akik az energetikai létesítmények elleni orosz légicsapások utáni helyreállítási munkákat végezték a régióban. A tisztségviselő szavai szerint a dróntalálat után a jármű kigyulladt, majd újabb orosz csapás érte a területet, amely a vállalat egy másik autóját találta el. A helyszínen egy szakember életét vesztette, további négyet sérülésekkel szállítottak kórházba. Később egy újabb energetikai szakember is meghalt a kórházban. Csausz hozzátette, hogy az orosz erők a helyszínre érkező helyi tűzoltóegységet is tűz alá vették. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 78 drónnal támadta meg Ukrajnát, a légvédelem ebből 54-et semmisített meg, hat helyszínen azonban 21 csapásmérő drón találatát rögzítették.
(MTI)
Itt a nagy bejelentés: erős választ küldött a NATO keménymagja Putyinnak
Nagy-Britannia bejelentette, hogy két RAF repülőgép 12 órás küldetést hajtott végre az Egyesült Államok és a NATO erőivel közösen az orosz határ mentén, miután több orosz drón és repülőgép megsértette a NATO légterét.
Hibrid háború Európában: zúgolódnak a németek, vannak, akik már fegyverhez nyúlnának
A német légitársaságok határozott politikai fellépést, a repülőterek körül röpködő ismeretlen (vélhetően orosz) drónok lelövését követelik - közölte a Spiegel.
Magas rangú áruló lehet az orosz hadseregben: megkapták az ukránok a támadási terveket, bedőlt az egész offenzíva
Valaki az orosz 82-es számú gépesített dandár sorai közül átadta a Vovcsanszk elleni katonai művelet terveit az ukránoknak, ennek köszönhetően napokkal a támadás kezdete előtt tudtak róla a térség védői, hogy az oroszok jönni fognak – írta meg az ukrán RBK.
Kijevben sikerült helyreállítani az áramellátást
A tegnapi orosz támadás után átmenetileg az egész városban elment az áram, a helyi szervek mára szinte teljesen helyreállították az áramszolgáltatást. Egyes városnegyedekben átmeneti áramszünetek merülhetnek fel, de a város nagy részében stabil a szolgáltatás.
(RBK)
Fotók: lerántotta a leplet legerősebb fegyveréről Oroszország szövetségese – Ez a rakéta még Amerikára is veszélyes
Katonai parádét tartott tegnap Észak-Korea, a Koreai Munkapárt megalakulásának 80. évfordulóját ünnepelve. A rendezvényen feltűnt az ország legerősebb fegyvere, a Hvaszong-20-as interkontinentális ballisztikus rakéta.
Volgográdot támadta Ukrajna
Átfogó ukrán dróntámadás érte ma reggel Oroszországot: 42 légi eszköz elfogását jelentette az orosz védelmi tárca.
A támadás epicentruma Volgográd régió volt, itt 19 UAV-t fogott el az orosz légvédelem, de Rosztov, Uljanovszk és Voronyezs térségében is lőttek le pilóta nélküli repülőgépeket.
Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images
Teljesen kettészakadt Magyarország: a gazdagok egyre gazdagabbak, de a többség csak lassan jut egyről a kettőre
Főként a vagyonos réteg zsebeli be az új vagyonokat is.
Súlyos információ derült ki Oroszország haditengerészeti csúcsfegyveréről - Lényegében megbénított egy egész hadiflottát
A probléma csak az, hogy azt, amelyik felhasználta.
Orosz katonák bukkantak fel Észtország határánál - Azonnal lépett a balti állam
Farkasszemet néztek a határőrökkel.
Csapatok gyülekeznek a NATO határánál: teljes harckészültséget rendelt el Oroszország szövetségese
Felvonultatják a haderőt.
Lövöldözés volt egy német városban, többen megsebesültek
Egy piactéren dördült el a fegyver.
Ritka videó: lecsapott Oroszország lopakodó cirkálórakétája, Ukrajna bevetette az APKWS-t
Egyértelmű az eredmény.
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszolni, amíg visszaér a strandról. Az európai megkéri a küldőt, hogy várjon... The post Bal
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Innováció a rajtvonalnál
Van egy fejlesztésed, ami már nem ötlet, de még nem piackész? Ez a felhívás arra való, hogy prototípusból termék legyen.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!