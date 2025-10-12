Kiderült az igazság: egy karibi szigetről érkezik a legtöbb zsoldos Oroszországba
Kuba cáfolja az amerikai állításokat, miszerint a szigetország katonái harcolnának Oroszország oldalán Ukrajnában. Havanna nyilvánosságra hozta a zsoldostevékenység miatt indított büntetőeljárások jegyzőkönyveit is - írja a Reuters.
Lépni sem lehet az orosz drónoktól, szuperfegyvert kaphat szövetségesétől Kijev - Háborús híreink vasárnap
A hétvége során ismét gondot okoztak az ismeretlen, feltételezhetően orosz drónok Európa légterében, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a legendás Tomahawk rakétákról tárgyalt Donald Trumppal. Az orosz csapatok elkezdtek behatolni Kupjanszk területére, északra helyeződött át az offenzíva. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Szombati hírfolyamunk ide kattintva olvasható.
