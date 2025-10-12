  • Megjelenítés
Lépni sem lehet az orosz drónoktól, szuperfegyvert kaphat szövetségesétől Kijev - Háborús híreink vasárnap
Lépni sem lehet az orosz drónoktól, szuperfegyvert kaphat szövetségesétől Kijev - Háborús híreink vasárnap

Portfolio
A hétvége során ismét gondot okoztak az ismeretlen, feltételezhetően orosz drónok Európa légterében, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a legendás Tomahawk rakétákról tárgyalt Donald Trumppal. Az orosz csapatok elkezdtek behatolni Kupjanszk területére, északra helyeződött át az offenzíva. Kijev és Moszkva kölcsönösen igyekszik minél nagyobb kárt tenni egymás energetikai infrastruktúrájában. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Ennyien érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 5837 ember lépett be Magyarországra szombaton. Tartózkodási engedélyt 31 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.

(MTI)

Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő jelentése szerint összesen 113 orosz drón és egy H-31-es "radarromboló" rakéta lépett be az éjszaka folyamán a légtérbe. A légvédelem 103 drónt semmisített meg.

(Telegram)

Lépni sem lehet az orosz drónoktól, szuperfegyvert kaphat szövetségesétől Kijev - Háborús híreink vasárnap

A hétvége során ismét gondot okoztak az ismeretlen, feltételezhetően orosz drónok Európa légterében, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a legendás Tomahawk rakétákról tárgyalt Donald Trumppal. Az orosz csapatok elkezdtek behatolni Kupjanszk területére, északra helyeződött át az offenzíva. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Szombati hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Címlapkép forrása: Fermin Torrano/Anadolu via Getty Images

