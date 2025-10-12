Ez (a Tomahawk) egy különleges fegyver, létezhet nem nukleáris és nukleáris kivitelben, hatótávolsága jelentős, de ezzel nem lehet megváltoztatni a helyzetet a frontokon
- nyilatkozott.
Megismételte, hogy Moszkva kész az ukrajnai válság békés rendezésére, és azt is hallja, hogy Donald Trump továbbra is a tárgyalások megkezdésének szükségességéről beszél, amiből azt a következtetést vonja le, hogy az amerikai elnök mégis megőrizte politikai akaratát.
De az európaiak és a kijevi rezsim egyáltalán semmit sem hajlandóak tenni ebben az irányban
- mondta a Kreml szóvivője.
Arra a kérdésre, hogy Oroszország mérlegelni fogja-e, hogy az Ukrajnából esetleg elindítandó Tomahawkok nukleáris fegyverek lehetnek, azt válaszolta:
"Emlékezzünk vissza a szakszolgálataink másfél-két évvel ezelőtti jelentéseire, amelyek szerint az ukránok képesek előállítani egy úgynevezett piszkos bombát. Képzeljék el, hogy egy nagy hatótávolságú rakéta felszáll és repül. Tudjuk, hogy nukleáris fegyver lehet. Mit gondoljon erről az Oroszországi Föderáció? A tengerentúli katonai szakértőknek ezt érteniük kell"
- mondta Peszkov.
Jurij Usakov, az elnök külpolitikai tanácsadója úgy nyilatkozott, hogy az ukrajnai rendezés "vezérlő csillagának" azoknak a megállapodásoknak kell lenniük, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Alaszkában elért. Közölte, hogy az orosz-amerikai kapcsolattartás "zárt csatornákon" folytatódik.
Usakov szerint az amerikai fél ugyan befolyást gyakorolhat az ukrajnai rendezés folyamatára, ám az európaiak Oroszország iránti egyesített gyűlöletét nehéz "átfúrni", még "amerikai fúróval is".
"Magam is meglepődöm a hazugság mértékén, (…) és természetesen meglepődöm azon, hogy ennek a hazugságnak, a gyűlöletnek az alapján az európaiak ennyire össze tudtak fogni. Korábban nem tudtam volna elképzelni, hogy Európa Oroszországgal szemben egy hangon fog szólni, ráadásul rendkívül harciasan, rendkívül negatívan az országunkat illetően
- nyilatkozott.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
