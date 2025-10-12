Nem csitulnak a kedélyek a konfliktuszónában - Bosszúhadjáratot indított a legsötétebb rezsim

Enájatullah Hvárizmi, a tárca szóvivője a sajtónak azt mondta, szombat éjfélkor befejezték a műveleteket, amelyeket azonban bármikor készek újrakezdeni, ha a pakisztáni fél ismét támadást intéz afgán területek ellen. Hozzátette, hogy a támadásokban 58 pakisztáni katona vesztette életét.
Az Afganisztánnal határos Hajbar-Pahtunkva tartomány egyik magas rangú tisztségviselője megerősítette, hogy az afgán erők többek között tüzérségi támadást intéztek Pakisztán határ menti térsége ellen. Hozzátette, hogy a támadást viszonozták és lelőttek három, a gyanú szerint robbanószerkezettel megrakott afgán drónt.
Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök provokációnak nevezte az afgán támadást, "erős és hatékony" választ helyezve kilátásba.
"Nem kötünk kompromisszumot Pakisztán védelme ügyében" - szögezte le, és azt vetette a kabuli tálib kormányzat szemére, hogy "terroristákat bújtat".
Iszlámábád emellett vasárnap lezárta az Afganisztánnal határos Torkham és Csaman határátkelőt.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a feszültség csökkentésére intette a feleket, a szaúdi külügyminisztérium pedig felszólította Kabult és Iszlámábádot, hogy tárgyalás útján rendezzék vitás ügyeiket.
Iszlámábád már többször a kabuli tálib kormány szemére vetette, hogy
támogatja a Pakisztán területén erőszakcselekményeket elkövető Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetet,
az afganisztáni tálib vezetés azonban visszautasítja ezt.
Címlapkép forrása: Elke Scholiers/Getty Images
