Teljes a káosz, csatlakozott a hadsereg elitalakulata a
Teljes a káosz, csatlakozott a hadsereg elitalakulata a "Z-generációs" tüntetőkhöz, de az elnök nem tágít

MTI
Törvénytelen és erőszakos hatalomátvételi kísérlet zajlik Madagaszkáron az ország elnöki hivatalának vasárnapi, a lakossághoz és a nemzetközi közösséghez intézett bejelentése szerint.

"A párbeszéd az egyetlen megoldás az országunkat sújtó válság megoldására" - szögezte le a közleményben Andry Rajoelina államfő.

Madagaszkáron szeptember 25-én robbantak ki tüntetések az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt és a tiltakozásoknak már halálos áldozatai is vannak. Rajoelina szeptember végén azt mondta, egyeztetéseket kezdeményez a demonstrációkat vezető fiatalokkal és segítséget ígért a fosztogatások sújtotta vállalkozásoknak is.

Mindeközben ugyancsak vasárnap a hatóságok is közleményt adtak ki, amelyben elismerték, hogy a megmozdulásokra adott válasz olykor aránytalan volt.

Szombaton a fővárosban, Antananarivóban tartott tüntetéshez helyszíni beszámolók szerint a hadsereg egyik elitegységének a katonái is csatlakoztak, akik felszólították a biztonsági erőket, tagadják meg a tűzparancsot. Nem sokkal később Ruphin Zafisambo miniszterelnök videóüzenetben leszögezte: a kormány szilárdan tartja magát, valamint szintén a párbeszédet szorgalmazta.

ENSZ-jelentések szerint a tüntetésekben már legkevesebb 22-en haltak meg és több mint 100-an megsebesültek. Rajoelina szerdán tagadta a világszervezet által közzétett adatokat, leszögezve, hogy 12-en haltak meg, akik "mind rablók és fosztogatók" voltak.

Címlapkép forrása: Rafalia Henitsoa/Anadolu via Getty Images

