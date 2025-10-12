Zelenszkij elmondta, hogy Trump brutális fegyvereket adhat nekik

Zelenszkij „nagyon eredményesnek” nevezte a legutóbbi beszélgetést.
Elmondása szerint a két vezető a légvédelmi támogatásról és a nagy hatótávolságú csapásmérő képességek erősítéséről tárgyalt, mivel Oroszország fokozza támadásait Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen.
„Trump elnök jól tájékozott mindenről, ami történik” – mondta Zelenszkij.
Az előző, október 11-i telefonhívás során a felek az orosz támadásokat, Ukrajna légvédelmének megerősítését célzó megállapodásokat, valamint az Egyesült Államok közel-keleti béketörekvéseit is megvitatták.
Zelenszkij szerint a második hívás az előző beszélgetésben kijelölt konkrét témákra fókuszált, és „minden aspektust áttekintettek”.
A Fehér Ház eddig nem kommentálta a beszélgetést.
A hír azután látott napvilágot, hogy több jelentés is arról számolt be: az Egyesült Államok hónapok óta segíti Ukrajnát az orosz energetikai létesítmények elleni csapások célpontjainak kijelölésében.
Az Axios értesülései szerint az október 11-i Zelenszkij–Trump hívás során szóba került az is, hogy Washington Tomahawk cirkálórakétákat szállíthatna Ukrajnának, ami jelentősen növelné Kijev képességét az orosz katonai célpontok elleni támadásokra.
„Látjuk és halljuk, hogy Oroszország tart attól, hogy az amerikaiak Tomahawkokat adhatnak nekünk – ez azt mutatja, hogy az ilyen jellegű nyomás hatékony lehet a béke elérésében” – mondta Zelenszkij vasárnap este.
Egyelőre nem világos, hogy a két hívás során született-e bármilyen konkrét döntés a fegyverszállításról.
Trump október 6-án azt mondta, „részben már meghozta a döntést” a Tomahawkok ukrajnai átadásáról, de előbb „meg akarja tudni, mire használnák azokat.
Címlapkép forrása: Portfolio
