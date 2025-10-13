Áll a bál Berlinben: német kiképzőtisztek szolgáltak Oroszországban

A német lap cikkében arról ír, hogy Merkel döntései segítették Oroszországot abban, hogy a 2014-et megelőző években korszerű harcászati eljárásokat sajátítson el.
Az átfogó partnerséghez a 2008-as grúz háború vezetett. Ezt, bár Oroszország megnyerte, hadereje gyalázatosan teljesített. Putyin kezdeményezésére és parancsára átfogó katonai modernizáció vette kezdetét, a kiszemelt partner pedig készségesen együttműködött Moszkvával.
Több beszámoló is arról szólt, hogy az akkori német kormányzat úgy vélekedett: "Biztonságpolitikai érdekünk egy modern, jól vezetett orosz hadsereg". Még külön német-orosz fegyverkezési bizottság is létrejött, mintha csak a legszorosabb szövetségesekkel dolgoznának együtt.
A kapcsolat pedig évről évre erősödött: 2011-ben már azt tervezték, hogy szupermodern kiképzőközpontot épít a Rheinmetall Mulinóban, az orosz fegyveres erők egyik legfontosabb bázisán. Sőt, a Rheinmetall-t arra is felkérték, hogy egy közös vállalatot hozzanak létre, orosz haditechnikai eszközök modernizálására.
A beszámoló szerint a német kormány teljes támogatásával (egyesek szerint nyomására) egy teljes kiképzőközpont-hálózat felépítését tervezték Oroszországban.
Ennek első pontja, Mulino - 135 millió euróért - 2014-re épült volna meg, és így Oroszország képes lett volna évente 30 ezer katona felkészítésére. A szerződés aláírását (2011) követő években a német fegyveres erők tagjai és a Rheinmetall technikusai többször is Mulinóba utaznak. Állandó katonaságot is küldtek Oroszországba, akik segítették az orosz haderő felkészítését. És fordítva, az orosz szakértők és katonai személyzet voltak a Bundeswehr és a Rheinmetall vendégei.
Sőt, a cikk kiemeli azt is, hogy orosz tiszt csatlakozhatott a Strausbergben lévő német "hadseregparancsnokság" állományához, aki így hozzáfért az összes fontos anyaghoz, tervhez és jelen volt a fontos megbeszéléseken.
2013-ban már közös hadgyakorlatra is készültek, igaz, a Ria Novosztyin megjelent harcias retorika miatt azt elhalasztották 2014-re. Ekkor pedig a Krím megszállása közbeszólt.
Igaz, a Rheinmetall ettől függetlenül még eladta volna a legyártott eszközöket Oroszországnak, de a szankciós politika - legyen az bármilyen enyhe is - megakadályozta ebben.
A Der Spiegel által meginterjúvolt katonai személyzet állította: örülnek, hogy ez az együttműködés 2014-ben véget ért. Ezeket a német katonatiszteket a mai napig az a kérdés gyötri, hogy vajon hogyan zajlott volna le az Ukrajna elleni 2022-es orosz támadás, ha valóban átfogó és kiterjedt német technológiai és taktikai segítségnyújtás történt volna.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
