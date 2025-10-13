  • Megjelenítés
Bombariadó volt a Budapest-Kijev járaton!
Több vasútvonalon, köztük a Budapest–Kijev nemzetközi járaton is bombariadót jelentettek. A hatóságok azonnal megkezdték a vonatok átvizsgálását, az utasokat biztonságos helyre kísérték, és ideiglenesen leállították a közlekedést több szakaszon is - írja az Unian.

A Csernyivci–Ivano-Frankivszk–Zaporizzsja járatot például Burshtyn állomáson állították meg, ahol tűzszerészek és szolgálati kutyás egységek vizsgálták át a szerelvényt kívül és belül egyaránt.

A Ivano-Frankivszki területi rendőrség közlése szerint robbanószerkezetet végül nem találtak, a vonat így visszatérhetett a menetrend szerinti útvonalára.

Nem ez volt az egyetlen eset: a rendőrség szerint több megyében is érkeztek hasonló bejelentések, és a Budapest–Kijev nemzetközi járat mellett a Lviv–Dnyipro szerelvényt is átvizsgálták.

A hatóságok szerint az érintett vonatokon nem találtak robbanóanyagot, ugyanakkor a vizsgálatok miatt több órás késések alakultak ki a belföldi és nemzetközi forgalomban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

