Bombariadó volt a Budapest-Kijev járaton!

A Csernyivci–Ivano-Frankivszk–Zaporizzsja járatot például Burshtyn állomáson állították meg, ahol tűzszerészek és szolgálati kutyás egységek vizsgálták át a szerelvényt kívül és belül egyaránt.

A Ivano-Frankivszki területi rendőrség közlése szerint robbanószerkezetet végül nem találtak, a vonat így visszatérhetett a menetrend szerinti útvonalára.

Nem ez volt az egyetlen eset: a rendőrség szerint több megyében is érkeztek hasonló bejelentések, és a Budapest–Kijev nemzetközi járat mellett a Lviv–Dnyipro szerelvényt is átvizsgálták.

A hatóságok szerint az érintett vonatokon nem találtak robbanóanyagot, ugyanakkor a vizsgálatok miatt több órás késések alakultak ki a belföldi és nemzetközi forgalomban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images