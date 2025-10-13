Célt értek a véres tüntetések: repülőgépen kellett kimenekíteni hazájából a gyűlölt elnököt

A francia RFI rádió hétfői jelentése szerint Rajoelina Emmanuel Macron francia elnökkel kötött megállapodás után távozott az afrikai országból. A madagaszkári elnöki hivatal egyelőre nem reagált a sajtóértesülésre.

Az elnök egyre elszigeteltebbé vált, miután a CAPSAT nevű elit katonai egység – amely korábban a 2009-es hatalomátvételében is segítette – átállt a tüntetők oldalára. Hétfőn a csendőrség egy része is csatlakozott a tiltakozókhoz egy hivatalos ceremónia keretében, magas rangú kormánytisztviselők jelenlétében.

A tüntetések szeptember 25-én kezdődtek a víz- és áramellátás hiánya miatt, de gyorsan kiterjedtek a rossz kormányzás és az alapvető szolgáltatások hiánya miatti elégedetlenségre.

Rajoelina vasárnap puccskísérletről beszélt, miután elvesztette a hadsereg kulcsfontosságú egységének támogatását.

A szenátus elnökét – aki a tüntetők haragjának egyik célpontja volt – felmentették tisztségéből, és ideiglenesen Jean André Ndremanjary-t nevezték ki helyére. Az elnök távollétében a szenátus vezetője veszi át a posztot a választásokig.

Hétfőn több ezren gyűltek össze a főváros egyik terén, követelve az elnök azonnali lemondását.

16 év alatt az elnök és kormánya semmi mást nem tett, csak gazdagodott, miközben az emberek szegények maradtak. És a fiatalok, a Z generáció szenved a legtöbbet

– nyilatkozta egy tüntető.

Az ENSZ szerint legalább 22 ember halt meg a tüntetők és a biztonsági erők közötti összecsapásokban szeptember 25. óta. A tiltakozók a "One Piece" japán mangasorozatból származó szalmakalapot viselő koponya szimbólumot használják, hasonlóan az ázsiai és latin-amerikai Z generációs tüntetőkhöz.

Madagaszkár 30 milliós lakosságának háromnegyede szegénységben él, az egy főre jutó GDP 45%-kal csökkent a függetlenség 1960-as kikiáltása és 2020 között a Világbank adatai szerint. Az ország a világ vaníliatermelésének nagy részét adja, de a nikkel, kobalt, textil és garnélarák exportja is létfontosságú a devizabevételek és a foglalkoztatás szempontjából.

Címlapkép forrása: Rafalia Henitsoa/Anadolu via Getty Images