Dánia váratlanul felrúgott egy fontos katonai megállapodást, Kijevben már pezsgőt bontanának
Dánia a 44 darab CV9035DK korszerűsítése helyett ugyanennyi új CV9035 MkIIIC gyalogsági harcjármű beszerzését tervezi, ami elvben megnyithatja az utat a jelenlegi járművek Ukrajnának történő átadása előtt - írta a Defence Express.

A szerződés megváltoztatásáról Hans Tino Hansen, a Risk Intelligence alapító-vezérigazgatója számolt be. A lépés a gyalogsági harcjármű-flotta egységesítését szolgálná: a dán géppark 159 darabból állna, természetesen a korábban megrendelt 115 CV9035 MkIIIC-vel együtt.

Felmerült annak a lehetősége is, hogy a Koppenhága "nyakán maradó" régebbi járműveket

esetlegesen Ukrajnának adományozná.

A DE ezzel kapcsolatban figyelmeztet: az átadás nem kizárt, de valószínűleg ez nem előzi meg az új IFV-k érkezését. Utóbbi ugyanakkor csak jövőre várható. Mivel Dániának jelenleg mindössze ez a 44 darab gyalogsági harcjármű áll rendelkezésre, a gyors átadás komoly képességhiányt okozhatna a haderőben.

Dánia korábban már hozott hasonló döntést a Caesar önjáró lövegek esetében, így ez a forgatókönyv most sem zárható ki.

Ukrajna eddig 50 darab CV9040C-t kapott Svédországtól, amelyek a védelem és a tűzerő szempontjából jól teljesítettek a harctéren. Emellett további 40 új CV9035 MkIIIC beszerzése is folyamatban van, európai partnerek támogatásával. Összesen tehát 90 jármű érkezett vagy van ígérve, miközben a veszteség nagyjából 15 darabot ölel fel.

A CV90 jelenleg Európa egyik legnépszerűbb gyalogsági harcjárműve. Svédország, Finnország, Norvégia, Hollandia, Litvánia és Észtország nagyszabású közös rendelésre készül, amely hosszú időre leköti a gyártó kapacitásait, és Brazília is érdeklődik. A BAE Systems 2026-ra évi 250, később 350 darabra tervezi bővíteni a termelést, ám a vevőknek így is várakozniuk kell.

