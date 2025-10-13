Döntött az orosz kormány: akár két millió katona menetelhet Ukrajnába

A 2022-es "részleges mozgósítás" óta a Kreml kerüli egy újabb mozgósítás elrendelését.

A kormány által most jóváhagyott törvénytervezet felhatalmazná a Dumát, hogy a tartalékosokat

fegyveres konfliktusok idején Oroszország határain kívül is bevesse.

Mindez mozgósítás kihirdetése nélkül is megtörténhet, sőt békeidőben is, nem csupán háborús állapotban, ahogyan azt a jelenlegi szabályozás rögzíti.

Nagy valószínűséggel a tervezet gyorsan átmegy a parlamenti szavazásokon, és rövid időn belül hatályba lép. Az operatív igényektől függően a formalizálás akár néhány napon belül megtörténhet.

A módosítások azokra az orosz állampolgárokra vonatkoznak, akik szerződést kötöttek a védelmi minisztériummal tartalékos szolgálatra.

Hivatalos közlések szerint számuk elérheti a 2 millió főt.

Ezt az adatot nem szabad összekeverni a tágabb mozgósítási tartalékkal, amely minden, kor és egészségi állapot alapján alkalmas állampolgárt magában foglal. Nem ismert, pontosan hányan állnak jelenleg szerződésben, viszont ők adják az aktív szolgálat elsődleges utánpótlási bázisát.

A 2022-es "részleges mozgósítás" mintegy 300 ezer embert érintett, és komoly társadalmi feszültséget váltott ki Oroszországban. Ezt később egy álcázottabb mozgósítás váltotta fel, amely önkéntes szerződésekre és jelentős pénzügyi ösztönzőkre épített. Még orosz források is panaszkodtak ennek korlátozott hatékonyságára és magas költségeire.

Nem világos, hogy a Kreml a szerződéses tartalékosokkal képes lesz-e fedezni állományigényét, mekkora lesz a bevetés léptéke, és milyen eljárásrend szerint zajlik. Logikusan a folyamat a katonai kiképzésre történő behívással indulhat.

A tartalékos szolgálat díjazása a legénységi, őrmesteri és zászlósi állományban legfeljebb 6 000 rubel (kb. 75 dollár), a tisztek esetében legfeljebb 10 000 rubel (kb. 125 dollár). A kiképzésen való megjelenés elmulasztása Oroszországban adminisztratív és büntetőjogi következményekkel jár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images