Emeli a tétet Medvegyev: ha ezt megteszi Trump, megy az atom

Dimitrij Medvegyev volt orosz elnök hétfőn fenyegető Telegram-üzenetet küldött Donald Trump számára, válaszul arra, hogy az amerikai elnök kilátásba helyezte nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnába küldését.

Trump vasárnap úgy nyilatkozott, Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának, de előtte még beszélne Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Amennyiben azonban Putyin ezután sem akarna békét az ukrajnai háborúban, átadná a rakétákat Kijevnek.

Szerintem el fogja intézni a dolgot. Ha nem teszi, az nem lesz jó neki

– utalt Trump az orosz elnökre, illetve az ukrajnai háború lezárására.

Medvegyev, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese (és a putyini hatalompárt, az Egységes Oroszország elnöke) hétfőn Telegram-üzenetében azt írta, Trumpnak ez az a fenyegetése már a századik.

Szerinte a Tomahawkok leszállítása nemcsak Putyin számára, hanem mindenki számára rosszul végződhet, de

elsősorban Trump számára.

A volt orosz elnök ezt azzal indokolta, hogy a Tomahawk rakétákat hagyományos és nukleáris robbanófejjel is fel lehet szerelni, azonban a kilőtt rakétánál nem lehet megkülönböztetni, melyik robbanófejről van szó.

Mivel Medvegyev szerint a Tomahawk rakétákat valójában nem Ukrajna, hanem az Egyesült Államok fogja kilőni (vagyis végső soron Trump), Moszkvának az Egyesült Államok felé kell reagálnia.

Hogyan reagáljon Oroszország? Pontosan így!

– írta Medvegyev, ezzel egy atom-válaszcsapásra utalva.

A volt orosz elnök hozzátette ugyanakkor, reméli, hogy Trump legutóbbi szavai csak újabb „üres fenyegetést” jelentenek, mint ahogy szerinte üres fenyegetés volt az is, mikor Medvegyev korábbi atomfenyegetése után állítólag két atom-tengeralattjárót vezényelt az orosz partok közelébe.

Nos, tudják, hogy van ez: a tengeralattjáró felbukkant az ukrán sztyeppéken

– írta gúnyosan Medvegyev, és egy mesterséges intelligenciával készült képet is mellékelt a bejegyzéséhez egy mezőn feltűnő amerikai tengeralattjáróról.

