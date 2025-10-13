  • Megjelenítés
Franciaország partjainál bukkant fel egy orosz tengeralattjáró – Úgy tűnik, nagy a baj
Franciaország partjainál bukkant fel egy orosz tengeralattjáró – Úgy tűnik, nagy a baj

Egy francia hadihajó figyeli az orosz tengeralattjáró mozgását Bretagne (Északnyugat-Franciaország) partjainál, miközben az a felszínen halad Oroszország felé.

Napok óta küszködik a felszínen egy Kilo-osztályú orosz tengeralattjáró Franciaország partjainál. A VCsK-OGPU orosz Telegram-csatorna szerint ugyanakkor a NATO-felvételeken a Novorosszijszk látható, amely szeptember végén súlyosan meghibásodott.

Az ellenzéki oknyomozó portál szeptember végi információi szerint a Novorosszijszk üzemanyag-rendszerében súlyos meghibásodás történt, miközben a Földközi-tengeren teljesített szolgálatot.

A szivárgás miatt üzemanyag kerülhetett a hajófenékbe. Forrásaik szerint a legénységnek nincs meg a javításhoz szükséges pótalkatrész és képzett szakember, így

kénytelenek a felhalmozódott, robbanásveszélyes üzemanyagot a tengerbe szivattyúzni.

Mivel a hajó – habár a Fekete-tengeri Flottához tartozik – a Boszporuszon keresztül nem térhet vissza honi bázisára, ezért úgy tűnik, Európát megkerülve, vélhetően Kalinyingrádba tart. Már ha az üzemanyagkészlete kitart addig. Ellenkező esetben akár NATO-ország kezére is kerülhet Oroszország egyik legmodernebb, 2014-ben vízre bocsátott tengeralattjárója.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

