Két év rabság után hazatérhet az Izraelből elrabolt magyar túsz
Globál

Két év rabság után hazatérhet az Izraelből elrabolt magyar túsz

MTI
|
Portfolio
Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Szijjártó Péter hozzátette, nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám Megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára.

Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!"

- tette hozzá Szijjártó Péter.

Omri Miránt 2023. október 7-én rabolta el a Hamász palesztin terrorszervezet Nahal Oz kibucból.

Címlapkép forrása: Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images

