  • Megjelenítés
Kétségbeesett orosz katona segélykiáltását fogta el az ukrán hírszerzés: ha ez igaz, nagy baj van
Globál

Kétségbeesett orosz katona segélykiáltását fogta el az ukrán hírszerzés: ha ez igaz, nagy baj van

Portfolio
Az ukrán katonai hírszerzés lehallgatott egy telefonbeszélgetést, melyben egy orosz katona azt mondta, már a sebesülteket sem rotálják a fronton – írja az Ukrinform.

Gyakorlatilag mozgásképtelenek vagyunk, csak egy puskánk van. [...] Azt mondtad, hogy valaki hamarosan levált minket: ez egy vagy két hónapja volt

– panaszkodik az orosz katona a lehallgatott beszélgetésben.

A vonal másik végén beszélő katona erre azt válaszolja,

nincs senki, akivel le tudnák váltani őket, és a többi egység is nehéz helyzetben van.

Az ukrán titkosszolgálat korábban lehallgatott egy beszélgetést, amelyben egy orosz parancsnok azzal fenyegetőzött, hogy lelövi azokat a beosztottjait, akik megpróbálnak visszavonulni a Donyeck megyében elfoglalt állásaikról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
hamász izrael magyar túsz szijjártó
Globál
Két év rabság után hazatérhet az Izraelből elrabolt magyar túsz
Pénzcentrum
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility