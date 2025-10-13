Kétségbeesett orosz katona segélykiáltását fogta el az ukrán hírszerzés: ha ez igaz, nagy baj van

Gyakorlatilag mozgásképtelenek vagyunk, csak egy puskánk van. [...] Azt mondtad, hogy valaki hamarosan levált minket: ez egy vagy két hónapja volt

– panaszkodik az orosz katona a lehallgatott beszélgetésben.

A vonal másik végén beszélő katona erre azt válaszolja,

nincs senki, akivel le tudnák váltani őket, és a többi egység is nehéz helyzetben van.

Az ukrán titkosszolgálat korábban lehallgatott egy beszélgetést, amelyben egy orosz parancsnok azzal fenyegetőzött, hogy lelövi azokat a beosztottjait, akik megpróbálnak visszavonulni a Donyeck megyében elfoglalt állásaikról.

