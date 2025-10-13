Kiderült, miről beszél Trump és Zelenszkij pénteken, állítólag "nem telefontéma"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ahol napirenden lesz Ukrajna légvédelme és a nagy hatótávolságú csapásmérő képességek, köztük a Tomahawk-rakéták ügye.

Zelenszkij közölte, hogy a megbeszélésen Ukrajna légvédelméről és a nagy hatótávolságú csapásmérő képességekről egyeztetnek. A két vezető szombaton és vasárnap is beszélt egymással, miközben a Kijevnek adható, nagy hatótávú Tomahawk-rakétákról szóló egyeztetések felpörögtek. A pénteki találkozó előtt egy ukrán delegáció, Julija Szviridenko miniszterelnök vezetésével, szintén Washingtonba utazik.

Kijev régóta lobbizik Washingtonnál az amerikai gyártmányú rakétákért, amelyek elérhetik Moszkvát is. Az ukrán fél azt állítja, hogy

az eszközöket kizárólag katonai célpontok ellen használnák, míg Moszkva szerint az átadás súlyos eszkalációt jelentene.

Zelenszkij elmondta, már jelezte Trumpnak, hány Tomahawkra lenne szüksége Ukrajnának.

Őszintén szólva megosztottuk már a víziónkat Trumppal, de vannak dolgok, amelyek nem telefonra valók, ezért találkozunk

– mondta újságíróknak Kijevben. Trump közölte, hogy fontolgatja a rakéták elküldését, és nem zárta ki, hogy erről Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is beszéljen. Zelenszkij szerint Trump az elmúlt hetekben egyre gyakrabban jelezte elégedetlenségét Oroszországgal szemben.

Ukrajna és az Egyesült Államok egy mérföldkőnek számító drónmegállapodás küszöbén áll. Ennek keretében Ukrajna dróntechnológiát osztana meg az Egyesült Államokkal. Európai diplomaták szerint ez fontos eszköz lehet a kiszámíthatatlan amerikai elnök figyelmének és Ukrajna melletti elköteleződésének fenntartására.

A diplomáciai erőfeszítések a háború immár negyedik évében megrekedtek. Közben Oroszország fokozza az ukrán energetikai létesítmények elleni csapásokat, és aprólékos harcokban próbál előrenyomulni a fronton.

Zelenszkij jelezte, hogy amerikai energetikai vállalatok képviselőivel is találkozik, hogy megvitassák Ukrajna aktuális igényeit. Szerinte Oroszország taktikát váltott az energetikai infrastruktúrát érő támadásokban. Az orosz erők a közelmúltban az ukrán gáztermelést és a villamosenergia-hálózatot is célba vették, és Kijev hamarosan rászorulhat az áramimport megkezdésére.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio