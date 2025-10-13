Kifakadt a venezuelai diktátor a Nobel-bizottság döntése miatt: egy „démoni boszorkányt” díjaztak

A lakosság 90 százaléka elutasítja a démoni boszorkányt

– mondta Maduro Machadóra célozva, ugyanakkor a friss Nobel-díjas politikus nevét nem mondta ki.

A venezuelai kormány gyakran a „la sayona” névvel illeti Machadót, amely egy a helyi néphagyományban egy olyan szellem neve, akinek fehér a bőre, és egyenes, fekete haja van.

Machado, aki 2024-ben egy ideig a venezuelai demokratikus ellenzék elnökjelöltje is volt, jelenleg bujkál a hatalom elől. A béke-Nobel-díjat odaítélő Norvég Nobel Bizottság indoklásában azt írta, hogy a politikus „a béke bátor és elkötelezett bajnoka”, valamint „a civil bátorság egyik legkülönlegesebb példája” Latin-Amerikában.

Maduro vasárnap úgy reagált:

Mi békét akarunk, és békében is vagyunk, de a szabadsággal és szuverenitással társult békében.

A Donald Trump vezette Egyesült Államok az utóbbi hetekben egyre határozottabban lép föl Venezuela ellen. Machado Nobel-díját a „szenvedő venezuelai népnek”, illetve az amerikai elnöknek ajánlotta, aki nagyon szerette volna megkapni a díjat.

Machado szombaton a Fox News-nak azt mondta, Trump megérdemelte volna a díjat, „nem csak azért, mert néhány hónap alatt nyolc háború megoldásában vett részt, hanem mert döntő szerepet játszott abban, hogy Venezuela a szabadság küszöbére került”.

Maduro azzal vádolta Machadót, hogy támogat egy Venezuela elleni amerikai inváziót.

Címlapkép: 2025. január 9-én Caracasban készített kép María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőről, aki 2025. október 10-én megkapta az idei Nobel-békedíjat. MTI/EPA/EFE/Miguel Gutiérrez