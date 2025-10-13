Kimondta Brüsszel: ez már nem csak elméleti konfliktus Oroszországgal, katonai terveket kell készíteni

Oroszország háborúsdit játszik, most már nem csak elméleti konfliktusban vagyunk. Annak érdekében, hogy elkerüljük a nyílt háborút, katonai elrettentésbe kell fordítani Európa gazdasági erejét”

– fogalmazott Kallas.

Az EU-s vezető úgy látja: Oroszország hibrid támadásai miatt „folyamatos az eszkaláció kockázata,” teljesen függetlenül attól, hogy Moszkva szándékosan háborút akar-e az EU-val, vagy nem.

Kallas bejelentette:

az EU védelmi terveket hoz létre, mellyel el tudják hárítani és rettenteni Oroszország hibrid támadásait.

Világos, hogy meg kell erősítenünk a védelmünket Oroszországgal szemben. Nem háborút akarunk kiprovokálni, hanem pont elkerülni akarjuk ezt. Lesz egy útmutató, hogy kell ezt megcsinálni, a NATO-val együttműködésben”

– mondta az EU-s vezető.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images